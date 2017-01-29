موضعگیری تلویحی نخست وزیر کانادا علیه فرمان ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا اندکی پس از صدور فرمان ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا، با گذاشتن چند یادداشت در توئیتر تلویحا علیه این دستور موضع گرفت.

او در این توئیت ها از آمادگی کشورش برای پذیرفتن افرادی که به گفته او «از تعقیب قضایی، ترس و جنگ فرار می کنند» خبر داد و افزود: «مردم کانادا مقدم پناهجویان را، بدون توجه به دین و باور آنها، گرامی می دارند. تنوع، قدرت ما است».

ترودو که پیش از این به خاطر اعطای پناهندگی به ۴۰ هزار پناهجوی سوری در طی ۱۳ ماه گذشته مورد تحسین بین المللی قرار گرفته بود عکسی از خود، در حالی که با یک کودک سوری در فرودگاهی در یکی از شهرهای کانادا درحال احوالپرسی است منتشر کرد.

جاستین ترودو با اینکه سیاستهایش در قطب مخالف دونالد ترامپ قرار دارد، تا پیش از این صحبتی در مخالفت با ترامپ بر زبان نیاورده و صرفا به گفتن اینکه کانادا و آمریکا از دوستی دیرینی برخوردار بوده و دارای ارتباطات عمیق اقتصادی هستند بسنده کرده است. آمریکا مهترین شریک تجاری کانادا است.

کانادا قصد دارد در سال ۲۰۱۷، ۳۰۰ هزار مهاجر جدید بپذیرد که از آن میان، ۴۰ هزار نفر پناهجو خواهند بود.