  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۵۱

در پی تصمیم ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع ایرانی؛

محل تشکیل اجلاسیه سازمان بین المللی استاندارد از آمریکا منتقل شد

محل تشکیل اجلاسیه سازمان بین المللی استاندارد از آمریکا منتقل شد

کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد در پی تصمیم ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا، محل برگزاری اجلاسیه خود را از آمریکا به فرانسه تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، کمیته فنی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان بین‌المللی استاندارد(ایزو) در پی فرمان رییس جمهور جدید آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع ایرانی به خاک این کشور، محل برگزاری  اجلاسیه گروه‌های کاری خود را از آمریکا به فرانسه تغییر داد.

بر اساس این گزارش، در شانزدهمین اجلاسیه کمیته فنی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان بین المللی استاندارد در دسامبر ۲۰۱۶، تصمیم گرفته شد اجلاسیه گروه‌های کاری ۲۰۱۷ این کمیته فنی در ماه می در کشور آمریکا برگزار شود ولی با توجه به تصمیم ترامپ مبنی بر عدم صدور ویزا برای ایرانیان و به دلیل احتمال عدم حضور «مژده روشن طبری»، دبیر این کمیته که فردی ایرانی است، سازمان ایزو تصمیم گرفت محل برگزاری اجلاسیه این کمیته را از آمریکا به فرانسه تغییر دهد.

کد مطلب 3906464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه