محل تشکیل اجلاسیه سازمان بین المللی استاندارد از آمریکا منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، کمیته فنی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان بین‌المللی استاندارد(ایزو) در پی فرمان رییس جمهور جدید آمریکا مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع ایرانی به خاک این کشور، محل برگزاری اجلاسیه گروه‌های کاری خود را از آمریکا به فرانسه تغییر داد.

بر اساس این گزارش، در شانزدهمین اجلاسیه کمیته فنی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان بین المللی استاندارد در دسامبر ۲۰۱۶، تصمیم گرفته شد اجلاسیه گروه‌های کاری ۲۰۱۷ این کمیته فنی در ماه می در کشور آمریکا برگزار شود ولی با توجه به تصمیم ترامپ مبنی بر عدم صدور ویزا برای ایرانیان و به دلیل احتمال عدم حضور «مژده روشن طبری»، دبیر این کمیته که فردی ایرانی است، سازمان ایزو تصمیم گرفت محل برگزاری اجلاسیه این کمیته را از آمریکا به فرانسه تغییر دهد.