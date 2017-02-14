در مذاکرات آستانه درباره تحریم ناقضان آتش بس سوریه بحث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «غیرت عبدالرحمانوف» وزیر خارجه قزاقستان با اشاره به برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در آستانه برگزار می شود گفت: در این مذاکرات درباره تحریم طرف هایی که اقدام به نقض آتش بس سوریه می کنند بحث می شود.

وزیر خارجه قزاقستان در ادامه افزود: در مذاکرات آستانه به ویژه درباره مکانیسمی برای ثبت نقض آتش بس و همچنین تحریم افرادی که اقدام به این کار می کنند بحث می شود.

عبدالرحمانوف در مورد کشورهای شرکت کننده در مذاکرات آستانه که از فردا چهارشنبه آغاز می شود گفت: ترکیه به زودی اطلاعاتی را در مورد هیئت اعزامی این کشور به مذاکرات در اختیارمان قرار می دهد.

وزارت خارجه قزاقستان پیشتر درباره مشارکت ایران و روسیه در دور جدید مذاکرات آستانه خبر داده بود.

گفته می شود گروهی از آمریکا نیز به عنوان ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.

مذاکرات آستانه با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه ترتیب داده شده که دور اول آن در تاریخ ۶ ژانویه در پایتخت قزاقستان برگزار شد و دور دوم نیز از فردا در آستانه آغاز می شود.