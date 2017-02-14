۶۸ ایرانی و خارجی در نوزهمین جشنواره قصه گویی، داستان می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، آیین گشایش این دوره از جشنواره ساعت ۸:۳۰ صبح با سخنرانی رضا قمرزاده معاون فرهنگی و دبیر جشنواره در سالن شهید بهنام محمدی این مجموعه آغاز میشود.
قرار است در این روز از مجموع ۶۸ قصهگوی ایرانی و خارجی شرکتکننده، ۱۱ نوجوان، پنج مربی کانون، یک مادربزرگ، یک پدربزرگ و دو قصهگوی بخش رضوی به روی صحنه بروند و آثار متنوعی را برای داوران و مخاطبان نقل کنند.
همچنین در این روز با اعزام ۱۲ قصهگو به چهار نقطه از شهر تهران جشن قصهگویی در سراسر تهران آغاز میشود. در این میان اعضای مراکز شمارهی ۱۰ و ۴۰ کانون و کودکان شیرخوارگاه شبیر میتوانند از شنیدن قصههای کهن و معاصر ایرانی بهره ببرند.
قرار است در کنار دو قصهگوی ایرانی هنرمندی از کوبا نیز در مدرسهی اتباع افغان حاضر شود. «الویا انس پرز ناپولس» یکی از ۱۱ قصهگوی خارجی راه یافته به رقابت بخش بینالملل جشنواره است.
علاقهمندان به مباحث تخصصی، مربیان و دانشجویان نیز در نخستین روز از برگزاری جشنواره میتوانند از نظرهای دکتر اکرم قاسمپور از ایران و دکتر نوربرت کوبر آلمانی با موضوع «قصه، قصه گویی و نمایش» طی نشستی بهرهمند شوند. این نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشگاه سوره واقع در خیابان آزادی، بین خوش و آذربایجان برگزار خواهد شد.
در بعدازظهر همین روز و در دیگر فعالیت جنبی این جشنواره کارگاهی با عنوان «خلاقیت در بازگویی قصه و افسانههای محلی» نیز در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار میشود. هدایت این کارگاه را دکتر «مورتی بنانتا» از کشور اندونزی برعهده خواهد داشت.
شرکت کنندگان در این جشنواره آثاری با مضامین آموزشی، سبک زندگی ایرانی – اسلامی و داستانهای رضوی را برای مخاطبان نقل خواهند کرد و مخاطبان عمومی نیز به صورت رایگان میتوانند این اجراها را از نزدیک ببینند.
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