۳۴ منزل مددجویان روستایی کمیته امداد استان سمنان نوسازی شد

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر کمک به حوزه مسکن محرومان و روستاییان در بخش های خرید، ساخت، بهسازی و تعمیر مسکن را در اولویت برنامه های کمیته امداد در توانمند سازی آنها ذکر کرد و افزود: اجرای صحیح ساخت مسکن مددجویی به بازدید مستمر و دقیق ناظران فنی مسکن این نهاد مربوط می شود.

وی گفت: ارتقای سطح کیفی ساختمان‌ها، رعایت اصول فنی، به کارگیری عوامل اجرایی و نظارت بر مراحل ساخت منازل از وظایف کمیته امداد نسبت به مسکن مددجویان و نیازمندان است که پیگیری و اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری، ۳۴ منزل روستایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال، نوسازی و بهسازی شده است.

رضوی با بیان اینکه از ۱۲ هزار و ۳۹۴ خانوار تحت حمایت این نهاد در استان سمنان، ۵۰ خانوار فاقد مسکن هستند، افزود: طی ۹ ماهه امسال، برای خرید و احداث ۴۸ واحد مسکونی، بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال هزینه شده است.

وی، تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان، احداث سرویس بهداشتی، پرداخت وام مسکن، بهسازی منازل مددجویان ساکن روستا و مناطق محروم را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و گفت: کمیته امداد با هدف کمک به تامین مسکن مددجویان تحت حمایت، طرح رضوان را اجرایی کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه ساخت و خرید مسکن برای مددجویان، همت جمعی و مشارکت همه جانبه مسئولان و مردم خیر را می‌طلبد، گفت: با توسعه همکاری‌ها می‌توانیم یکی از مهم ترین نیازهای خانواده‌های مستمند را تامین کرده و به توانمندی آنها کمک کنیم.

رضوی با بیان اینکه خیران و نیکوکاران می‌توانند برای تامین سرپناه خانواده‌های نیازمند، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در قالب طرح رضوان به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته، ۱۲۵ واحد مسکن مددجویان روستایی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بهسازی و نوسازی شده است.