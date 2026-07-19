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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

تامین خانه برای ۴۰ خانوار مددجوی کمیته امداد استان سمنان

تامین خانه برای ۴۰ خانوار مددجوی کمیته امداد استان سمنان

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و در تیرماه امسال ۴۰ خانوار از مددجویان تحت حمایت، صاحب خانه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه مسکن یکی از ارکان اصلی توانمندسازی خانواده‌ها است، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا مساکن مورد نیاز مددجویان را تامین کنیم.

وی افزود: با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی و ارتقای سطح رفاه و کرامت مددجویان، در تیرماه امسال ۴۰ خانوار از مددجویان تحت حمایت صاحب خانه شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان به روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی این نهاد اشاره کرد گفت: با تلاش پیگیری‌های مستمر، روند تکمیل واحدهای در حال ساخت با کمک دولت، خیرین و تفاهم نامه های حمایتی به جدیت دنبال می‌شود.

ذوالفقاری با اشاره به رویکرد تخصصی این نهاد در حوزه ساخت‌وساز، تصریح کرد: تمامی فرآیندهای ساخت‌وساز تحت نظارت دقیق و مستمر کارشناسان فنی و مهندسی صورت می‌گیرد وی افزود: رعایت دقیق و همیشگی استانداردهای به‌روز ایمنی و ضوابط فنی، رکن اصلی و زیربنای تمامی پروژه‌های عمرانی ما محسوب می‌شود.

کد مطلب 6892209

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