به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حقشناس دبیر اجرایی جبهه مردمی در استان اصفهان در حاشیه نشست کمیته استانهای این جبهه در جمع خبرنگاران گفت: برنامههایمان را به نحوی آغاز کردیم تا بعد از پنجم اسفند ماه که مجمع عمومی تشکیل خواهد شد؛ به طور جدیتر کار را دنبال خواهیم کرد.
حق شناس افزود: دولت نتوانست کاری برای مردم انجام دهد؛ همین باعث شد که مردم در استان اصفهان به تشکیل این جبهه امیدوار باشند.
وی گفت: اگر همبستگی ملی باشد، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد. در استان اصفهان در پی وحدت، نمایندگان دلسوز وارد مجلس شدند، اما دیدیم که در تهران این اتفاق رخ نداد.
حقشناس تصریح کرد: تلاش میکنیم نیروهای انقلاب در استان اصفهان زیر چتر حمایتی جبهه مردمی نقشآفرینی کنند؛ به طوری که شاهدیم روند وحدت مطلوب است.
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