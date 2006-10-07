تاكنون 2 نفر داوطلب شركت در انتخابات مجلس خبرگان در مازندران شدند

اسماعيل فدائي مسئول كميته اطلاع رساني چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در استان با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساري افزود: از زمان شروع ثبت نام از نامزدهاي انتخابات چهارمين دوره خبرگان رهبري تا پايان روز شنبه 15 مهرماه 85 تعداد دو نفر از كاندايداهاي مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه مستقر در وزارت كشور ثبت نام نمدند.
وي اظهار داشت: تا پايان وقت اداري امروز هيچ فردي براي كانديداتوري چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري ثبت نام نكرده است.
فدائي از ذكر نام ثبت نام كنندگان بنا به دستور خودداري كرد.
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