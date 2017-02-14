فجرسپاسی از شکست پیروزی ساخت/ ادامه ناکامی های نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری دو بازی در شهرهای شیراز و خرم آباد و لغو شدن یک بازی برای دومین بار در دومین روز متوالی در شهر جم دنبال شد که با پیروزی تیم های میزبان همراه بود.

در حالی که بازی دو تیم پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان به دلیل بارش شدید باران روز گذشته کنسل و به امروز موکول شده بود، این بازی امروز هم به دلیل بارش شدید باران برگزار نشد. اما در دو بازی دیگر خیبر در خانه بر نساجی غلبه کرد و فجر سپاسی نیز در شیراز برابر تیم ایرانجوان به برتری دست یافت.

نتایج بازی های امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* خیبر خرم آباد ۲ - نساجی قائمهشر یک

گل ها: احمد جعفری و مهدی عبدی برای خیبر و محمد عباس زاده برای نساجی

* فجر شهید سپاسی ۳ - ایرانجوان بوشهر ۲

گل ها: حامد حیدری (۲ گل) و سهراب ادیب برای فجر سپاسی، سجاد فیض اللهی و مهدی قائدی برای ایرانجوان