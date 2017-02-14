قیمت تمبر طلا و نقره نوروز ۹۶ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پست اعلام کرد: در پی استقبال از اولین، دومین و سومین سری اقلام فاخر فیلاتلیک شرکت ملی پست که مزین به تمثال حضرت امام خمینی (ره) و شاعران نامدار ایران زمین، حافظ شیرازی و حکیم ابوالقاسم فردوسی بود، چهارمین سری اقلام فیلاتلیک فاخر، منقش به طرح تمبر یادبود کاغذی جشن جهانی نوروز ۱۳۹۶، تولید و ضرب می شود.

تمبر یادبود جشن جهانی نوروز که طرح سرباز هخامنشی را به تصویر کشیده است در قالب یک قطعه کاغذی به ابعاد ۴۵*۶۵ میلی متر، به ارزش ۹هزار ریال با تیراژ ۲۰۰هزار سری، بیست و پنجم اسفندماه سال جاری منتشر خواهد شد.

در همین حال این تمبر با آلیاژ فلزی طلا با عیار ۲۴ در وزن نیم و یک گرمی هر یک با تیراژ ۳ هزار قطعه و با آلیاژ فلزی نقره با عیار ۹۹۹ در وزن پنج و ده گرمی، هر یک با تیراژ ۲ هزار قطعه تولید خواهد شد.

این اقلام در بسته بندی تک قطعه ای طلا و نقره به ارزش ۷میلیون و ششصد هزار ریال تولید می شود. تمبر طلای نیم گرمی به ارزش ۲میلیون و پانصد هزار ریال، طلای یک گرمی به ارزش ۲میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ، تمبر نقره پنج گرمی به ارزش یک میلیون و دویست هزار ریال و نقره ۱۰ گرمی به ارزش یک میلیون و پانصد هزار ریال عرضه می شود.

پیش فروش اقلام فیلاتلیک تمبر نوروز از روز یکشنبه اول اسفند ماه از طریق دفاتر پستی منتخب و همچنین بازار الکترونیک شرکت پست به آدرس www.ebazaar.post.ir آغاز و تا دهم اسفندماه ادامه دارد. توزیع اقلام نیز پس از پایان ثبت نام آغاز می شود و اولویت در توزیع براساس زمان ثبت نام متقاضیان خواهد بود.

اقلام فیلاتلیک تمبر طلا و نقره به عنوان اقلام کلکسیونری به تعداد و تیراژ محدود به مناسبت های خاص و با استفاده از طرح تمبرهای منتشره تولید و عرضه می شود.