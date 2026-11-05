به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از جزایر خلیج فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره، بر آمادگی کامل رزمندگان اسلام برای پاسخ قاطع و کوبنده به هرگونه اقدام خصمانه تأکید کرد.

کرمی با اشاره به اعتقادات و روحیه معنوی نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند و به همین دلیل، قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم.

وی افزود: امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خداوند، ذره‌ای در برابر دشمن کوتاه نخواهند آمد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر یقین به وعده‌های الهی تصریح کرد: ما به هدایت، عنایت و وعده‌های الهی ایمان و یقین داریم و پیروز این میدان، ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت خواهند بود.

وی در پایان تأکید کرد: آینده از آن اسلام عزیز است.