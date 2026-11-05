به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگ عمومی استان کردستان به مناسبت ۱۴ آبان، روز ملی فرهنگ عمومی، با صدور بیانیه‌ای، فرهنگ را زیربنای توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و هویت ملی دانست و بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی استان تأکید کرد.

در این بیانیه با اشاره به تحولات شتابان ارتباطی، رسانه‌ای و اجتماعی و تأثیر آن بر ارزش‌ها، هویت و سبک زندگی جوامع آمده است: صیانت و تقویت فرهنگ عمومی، مسئولیتی مشترک میان حاکمیت، نهادهای اجتماعی و آحاد مردم است و تحقق آن نیازمند رویکردی هدفمند، هماهنگ و متناسب با اقتضائات جامعه است.

شورای فرهنگ عمومی کردستان با اشاره به پیشینه تمدنی، غنای فرهنگی، زبان و ادبیات کردی، میراث معنوی، نوع‌دوستی و روحیه همزیستی مسالمت‌آمیز مردم استان، این ظرفیت‌ها را پشتوانه‌ای ارزشمند برای ارتقای فرهنگ عمومی کشور ارزیابی کرده است.

ضرورت تبدیل شورا به نهادی مسئله‌محور

در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت تقویت و انسجام قرارگاه‌های سه‌گانه شورا و عبور از گزارش‌دهی اداری به سمت حل مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است.

بر این اساس، شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرهنگی در سطح استان و شهرستان‌ها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها بر مبنای مأموریت‌های قانونی و تدوین برنامه‌های عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی از الزامات مدیریت فرهنگی عنوان شده است.

در این بیانیه همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی و توسعه شبکه هسته‌های فرهنگ عمومی در محلات شهری و روستایی تأکید شده و مطالبه اصلی شورا، تبدیل این مجموعه به نهادی راهبر، مطالبه‌گر و مسئولیت‌پذیر در مسیر حل مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

پایان دادن به اقدامات جزیره‌ای در حوزه فرهنگ

شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برش استانی آن را مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی دانسته و خواستار پایان دادن به اقدامات پراکنده، موازی و فاقد اثربخشی اجتماعی شده است.

در این بیانیه تصریح شده است که برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی باید بر اساس نیازسنجی واقعی، اولویت‌های بومی، اهداف مشخص و شاخص‌های قابل سنجش طراحی و اجرا شوند.

همچنین هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت نخبگان و تشکل‌های مردمی و استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر، از ضرورت‌های تحول در مدیریت فرهنگی استان عنوان شده است.

تأکید بر تقویت زبان و ادبیات کردی

در بخش دیگری از بیانیه، زبان، ادبیات، هنر، آیین‌ها و میراث معنوی کردستان به‌عنوان سرمایه‌های هویتی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت پاسداشت و تقویت این ظرفیت‌ها تأکید شده است.

شورای فرهنگ عمومی کردستان همچنین پیگیری تأسیس «بنیاد زبان و ادبیات کردی» را از مطالبات مهم فرهنگی استان دانسته و تأکید کرده است که تقویت زبان‌ها و ادبیات منطقه‌ای و پاسداشت تنوع فرهنگی، نه در تقابل با هویت ملی، بلکه در راستای تقویت هویت ایرانی و تحکیم همبستگی اجتماعی قرار دارد.

در ادامه این بیانیه، خانواده به‌عنوان نخستین نهاد تربیتی و آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از اثرگذارترین نهادهای فرهنگ‌ساز، دو محور اساسی در شکل‌گیری شخصیت و نگرش نسل آینده معرفی شده‌اند.

بر همین اساس، ایجاد تعامل مستمر میان خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی برای نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، قانون‌مداری، هویت ایرانی ـ اسلامی و احترام به تفاوت‌های فرهنگی ضروری دانسته شده است.

همچنین تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سواد رسانه‌ای، توجه به تحولات سبک زندگی و تقویت مهارت‌های تربیتی والدین از جمله اولویت‌هایی است که باید در برنامه‌های فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در پایان این بیانیه، با تأکید بر اینکه فرهنگ موضوعی حاشیه‌ای و مکمل توسعه نیست، بلکه زیربنای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه به شمار می‌رود، از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و آموزشی، دانشگاه‌ها، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، تشکل‌های مردم‌نهاد، نخبگان و خانواده‌ها خواسته است با عبور از رویکردهای تشریفاتی و فعالیت‌های مقطعی، در مسیر حل مسائل اجتماعی، صیانت از هویت فرهنگی و ارتقای فضایل انسانی مشارکت مؤثر داشته باشند.

در پایان این بیانیه آمده است؛ کردستان برای دستیابی به تعالی فرهنگی، بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تقویت اعتماد اجتماعی، مدیریت هوشمندانه و مشارکت مسئولانه همه دلسوزان توسعه استان نیاز دارد.