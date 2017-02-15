اگزما از تاثیر واکسن آنفلوانزا می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند تاثیر واکسن آنفلوانزا در افراد مبتلا به اگزما براساس نوع تزریق آن، متفاوت است.

به نظر می رسد این مشکل ناشی از این حقیقت است که بر روی پوست خشک و ترک خورده بیماران مبتلا به اگزما غالباً تجمعی از باکتری های Staphylococcus وجود دارد. به گفته محققان، اگر این واکسن در پوست زده شود به نظر می رسد این باکتری ها واکنش ایمنی ناشی از واکسن آنفلوانزا را کاهش می دهند.

دکتر «دونالد لئونگ» سرپرست تیم تحقیق از مرکز سلامت دنور کانادا، در این باره می گوید: «عفونت های Staphylococcus مشکلی گسترده در بین بیماران مبتلا به اگزما هستند و در بالغ بر ۹۰ درصد بیماران مبتلا به نوع شدید این بیماری، کلونی ای از این باکتری وجود دارد.»

تیم لئونگ براین باور است که افراد مبتلا به اگزما باید واکسن آنفلوانزا را به صورت تزریق عضلانی دریافت کنند تا تزریق درون وریدی.

محققان در این تحقیق، واکنش ایمنی ۲۰۲ فرد مبتلا به اگزما و ۱۳۶ فرد بدون عارضه پوستی را بعد از تزریق واکسن آنفلوانزا پیگیری کردند. درحدود نیمی از شرکت کنندگان، واکسن را به صورت درون وریدی و نیمی دیگر به صورت درون عضلانی دریافت کردند.

نتیجه مطالعه نشان داد در حدود یک ماه بعد، تنها ۱۱ درصد از افراد تزریق پوستی در مقابل سوش های واکسن آنفلوانزا مصون شده بودند درحالیکه ۴۷ درصد افراد دریافت کننده واکسن به شکل عضلانی با زدن واکسن مصون شده بودند.