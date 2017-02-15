به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه با «ایگور مورگولوف» همتای روس، آخرین وضعیت همکاری‌ها و مناسبات دو کشور مورد رایزنی قرار گرفت.

در این دیدار که مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه نیز حضور داشت، دو طرف با ابراز رضایت از گسترش همه جانبه روابط در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی، افزایش ۸۰ درصدی حجم مبادلات تجاری را مثبت ارزیابی کردند و بر تداوم این روند تاکید کردند.

برنامه ریزی سفرهای مقامات عالی و ارشد دو کشور طی ماههای پیش رو و اسنادی که در این سفر ها به امضا خواهند رسید نیز از دیگر محورهای این ملاقات بود.

همچنین دو طرف در این دیدار با خرسندی از نتایج مثبت مبارزه مشترک با تروریست ها در منطقه به ویژه در سوریه، این همکاری ها را مصداق عینی روابط عمیق و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانستند و تمایل خود را نسبت به گسترش هرچه بیشتر مناسبات در عرصه مقابله با افراط گرایان و تروریست ها ابراز کردند.

معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت خارجه کشورمان که به منظور شرکت در نشستی بین‌المللی درباره افغانستان در مسکو به سر می برد، علاوه بر حضور در این نشست با دیگر مقامات روسیه نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.