داوری بخش تصویرگری جشنواره فجر به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد و لباس فجر، آقایان محمودی، کاشفی خوانساری، حسین نظری و احمد قائمی مهدوی به عنوان هیات داوران از میان ۴۰۰ اثر انتخابی در جشنواره، ۲۷ اثر را برای بخش گالری جشنواره فجر انتخاب کردند.

همچنین از میان ۲۷ اثر ۴ اثر به عنوان آثار برگزیده نهایی نیز انتخاب شدند.

معیارهای داوری این هیات، نگاه دقیق به جایگاه لباس در شخصیت پردازی و کیفیت تصویرگری ارزشمند از نظر سوژه پردازی و خلاقیت کیفی اعلام شده است.

این آثار در یک گالری در جشنواره مد و لباس فجر برای علاقه مندان به نمایش در خواهند آمد.

ششمین جشنواره مد و لباس فجر از سوم تا دهم اسفند ماه سال جاری همزمان در تهران در ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می شود.