«عقاب» اسماعیل کاداره به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید رمان «عقاب» اثر اسماعیل کاداره از نویسندگان شهیر کشور آلبانی را با ترجمه محمود گودرزی منتشر کرد.
کاداره دانشآموخته دانشگاه ترانا پایتخت آلبانی است و از سال ۱۹۶۳ با انتشار نخستین رمانش با عنوان «ژنرال ارتش مرده» توانست شهرت بسیاری را به دست بیاورد.
او در اوایل سالهای ۱۹۹۰ در پی فشارهای رژیم کمونیستی انور خوجه آلبانی را ترک و به فرانسه پناهنده شد. انتشار کتابهایش برای مدتها در آلبانی ممنوع بود ولی در فرانسه با استقبال روبرو شد. کاداره در سال ۱۹۹۶ به عضویت فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه درآمد و پس از آن نیز به عنوان افسر «لژیون دونور» معرفی شد. وی تاکنون در حدود ۲۰۰ رمان و چندین کتاب شعر به چاپ رساندهاست.
او در رمان عقاب، داستانی از زندگی مکس، قهرمان رمانش را روایت میکند که بدون هیچ دلیل و توجیهی در مکانی خارج از فضا و زمان سقوط میکند، جایی که حکومتی خودکامه و مرموز برای سکونت افرادِ فروافتاده در نظر گرفته است.
در این دنیای سفلی، فرار چیزی نیست جز یک رؤیا، و همچین دلیلی مضاعف برای احساس گناهِ مبهمی که گریبانگیرِ شخصیتهای رمان است.
در این موقعیت قهرمان داستان برای پیوستن به آنهایی که در دنیای بالا زندگی میکنند، از اسطورهای کهن الگوبرداری میکند و سوار بر عقاب به بالا پرواز میکند، عقابی که در ازای کرایه این سفر، گاه و بیگاه گوشت تنِ راکبِ خود را میطلبد.
این رمان را نشر مروارید به تازگی با قیمت ۹ هزار تومان منتشر کرده است.
از این نویسنده آلبانیایی در سال جاری رمان «کاخ رویاها» با ترجمه علی صنعوی نیز منتشر شده است.
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