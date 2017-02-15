نمایش کودک «دارا و سارا» در حوزه هنری خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خوزستان، نمایش کودک دارا و سارا به نویسندگی و کارگردانی صنم سزاری کاری از واحد نمایش حوزه هنری خوزستان از ۲۰ بهمن تا ۲۰ اسفند ماه جاری در پلاتوی ماه حوزه هنری استان در سه نوبت ساعات ۱۰ و ۱۲ و ۱۹ روی صحنه می رود.

گفتنی است این نمایش با بازی میلاد دریس، نجوا میرزایی، امیر حسین رحیم زاده، فاطمه بنیادی، هانیه اروجی، پریسا رسایی مهر و بتول فتحه پور و به دستیار کارگردان نسترن صیاحی و فهیمه دلنواز اجرا می شود که مشاورهنری کار میلاد هارونی است.

این اثر یک نمایش آموزشی تربیتی برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۴ سال می باشد که با مشاوره با مدیران و مشاوران روانشناسی مدارس در استان خوزستان و برای بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در محیط مدرسه و خانه تهیه شده است.

در این اثر نمایشی که مدت زمان آن۴۰ دقیقه می باشد جنبه های آموزشی کودکان بیش از نگاه زیبایی شناسی هنری در نظر گرفته شد تا مخاطب که همان کودکان و نوجوانان هستند در انتهای نمایش به اشتباهات رفتاری خود پی برده و به تصحیح خود عمل کنند.