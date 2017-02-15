مهملات ارتباط با روسیه برای سرپوش بر اشتباهات «هیلاریِ» مغلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری به اخبار منتشره درباره ارتباط تیم وی با روسیه شدیداً واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در توئیت خود در این باره نوشت: مهملات ارتباط با روسیه صرفاً به مثابه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات بی شماری است که کارزار مغلوب هیلاری کلینتون در جریان انتخابات با خود به ارمغان آورد.

لازم به ذکر است، پس از اینکه روز گذشته «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به دلیل آنچه رسانه ها ارتباط وی با روسیه اعلام کردند، از سِمت خود استعفا کرد؛ گمانه زنی های بسیاری پیرامون روابط تیم ترامپ با مسکو بر خط خبری رسانه های جمعی قرار گرفت؛ اخباری که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اکنون به این شکل به آن ها واکنش نشان داد.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» چند هفته پیش نیز در اظهاراتی با جبهه گیری علیه گزارش نهاد های اطلاعاتی و امنیتی این کشور هرگونه نقش آفرینی روسیه در تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا را قویاً رد کرده بود.

رئیس جمهور آمریکا در این باره گفته بود: اطلاعات به دست آمده از نهادهای مربوطه در آمریکا قویاً نشان می دهد که هیچ شواهدی دال بر تأثیرگذاری روسیه بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن وجود ندارد. دستگاه های رأی گیری دست کاری و هک نشده اند؛ لذا به عقیده من مسأله هک ادعائی کمیته ملی حزب دموکرات (DNC)، به این دلیل مورد بحث قرار گرفته که این حزب به دلیل شکست بسیار بزرگ نامزد خود «هیلاری کلینتون» به شدت شرمسار شده است.

شایان ذکر است، در نسخه عمومیِ گزارش منتشر شده توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا که در همان ایام توسط رسانه ها نیز انتشار یافت، به صورت کاملاً مبهمی بر مقاصد و انگیزه های روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تأکید شده بود؛ نتیجه ای که ترامپ با توئیت های مکرر خود تا کنون بارها به آن پاسخ داده است.