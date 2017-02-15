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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۵

مهاجم گلزن نساجی مازندران از این تیم کنار گذاشته شد

مهاجم گلزن نساجی مازندران از این تیم کنار گذاشته شد

محمد عباس زاده مهاجم گلزن تیم فوتبال نساجی مازندران از این تیم کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،با توجه به اتفاقات رخ داده پیش از آغاز دیدار نساجی مازندران و خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول و همچنین درگیری لفظی محمد عباس زاده و هانی اسماعیلی با دو تن از اعضای کادر فنی نساجی پس از شکست در بازی روز گذشته، این دو بازیکن تا تعیین تکلیف نهایی حق حضور در تمرینات را نداشته و در اختیار باشگاه قرار گرفتند.

طبق اعلام سایت باشگاه نساجی، این بازیکنان همچنین از الفاظ زشت علیه باشگاه بزرگ نساجی در حضور دیگر بازیکنان و نمایندگان فدراسیون که در راه بازگشت مهمان اتوبوس نساجی بودند، استفاده کردند.

کد مطلب 3908418

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