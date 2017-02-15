مهاجم گلزن نساجی مازندران از این تیم کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر،با توجه به اتفاقات رخ داده پیش از آغاز دیدار نساجی مازندران و خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول و همچنین درگیری لفظی محمد عباس زاده و هانی اسماعیلی با دو تن از اعضای کادر فنی نساجی پس از شکست در بازی روز گذشته، این دو بازیکن تا تعیین تکلیف نهایی حق حضور در تمرینات را نداشته و در اختیار باشگاه قرار گرفتند.

طبق اعلام سایت باشگاه نساجی، این بازیکنان همچنین از الفاظ زشت علیه باشگاه بزرگ نساجی در حضور دیگر بازیکنان و نمایندگان فدراسیون که در راه بازگشت مهمان اتوبوس نساجی بودند، استفاده کردند.