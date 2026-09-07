کاهش محسوس دمای هوا در زنجان از فردا

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، با عبور امواج ضعیف از منطقه، طی امروز شاهد افزایش پوشش ابر در آسمان استان خواهیم بود و آسمان در بیشتر مناطق قسمتی ابری تا ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در کنار افزایش پوشش ابر، وزش باد نیز پدیده غالب جوی در استان خواهد بود و در برخی ساعات سرعت وزش باد به حد نسبتاً شدید میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: با توجه به شرایط جوی حاکم، در برخی مناطق استان احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد، البته بارشها ماهیتی پراکنده و محلی خواهند داشت و انتظار نمیرود تمامی مناطق استان به یک اندازه تحت تأثیر این ناپایداریها قرار گیرند.
رحماننیا با بیان اینکه این شرایط تا صبح روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این بازه زمانی، ناپایداریهای جوی به شکل افزایش پوشش ابر، وزش باد و در برخی نقاط رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه احتمال بارش در روز سهشنبه بیشتر است، گفت: بر اساس نقشههای فعلی، روز سهشنبه از نظر احتمال وقوع بارش شرایط مساعدتری نسبت به روزهای دیگر این بازه دارد، هرچند به دلیل ماهیت محلی و پراکنده بارشها، میزان بارندگی در نقاط مختلف استان متفاوت خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: عمده فعالیت این امواج و ناپایداریهای جوی میتواند در ساعات بعدازظهر و در مناطق مستعد و مرتفع استان رخ دهد و از این رو لازم است شهروندان و افرادی که فعالیتهای خارج از ساختمان دارند، تغییرات شرایط جوی را مورد توجه قرار دهند.
رحماننیا در ادامه به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا طی امروز بهطور نسبی کاهش پیدا میکند، اما از فردا روند کاهش دما محسوستر خواهد شد.
وی افزود: این کاهش دما بهویژه در نیمه شمالی استان زنجان محسوستر خواهد بود و انتظار میرود طی روزهای آینده هوای خنکتری در این مناطق حاکم شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان بیان کرد: با توجه به کاهش دما، اختلاف دمای شبانهروزی در برخی مناطق میتواند محسوس باشد و شهروندان بهویژه در ساعات ابتدایی روز باید این تغییرات دمایی را مدنظر داشته باشند.
رحماننیا همچنین با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در روزهای پیشرو اظهار کرد: در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و این پدیده میتواند بهویژه در مناطق باز، ارتفاعات و نقاط بادگیر استان نمود بیشتری داشته باشد.
وی توصیه کرد: شهروندان در زمان افزایش سرعت وزش باد از توقف در مجاورت سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها و درختان فرسوده خودداری کنند و در فعالیتهای فضای باز نیز احتیاط لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال وقوع رعدوبرق در برخی مناطق گفت: در زمان فعالیت ابرهای همرفتی و وقوع رعدوبرق، حضور در ارتفاعات، مناطق باز و حاشیه رودخانهها و مسیلها میتواند خطرآفرین باشد و لازم است توصیههای ایمنی مورد توجه قرار گیرد.
احتمال بارشهای محلی و پراکنده
رحماننیا تأکید کرد: بارشهای پیشبینیشده در این بازه زمانی از نوع رگباری و پراکنده است و بنابراین ممکن است یک منطقه شاهد بارندگی باشد، اما در منطقهای دیگر بارش قابل توجهی رخ ندهد.
وی افزود: بر همین اساس نمیتوان بارش یکسانی را برای کل استان در نظر گرفت و نقشههای پیشیابی نیز نشان میدهند که شدت و گستره بارشها در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به احتمال رگبارهای موقت، در صورت تشدید بارش در برخی نقاط احتمال ایجاد روانآب سطحی و آبگرفتگی محدود در نقاط مستعد وجود دارد و لازم است دستگاههای خدماترسان و شهروندان نسبت به تغییرات شرایط جوی هوشیار باشند.
رحماننیا با تأکید بر ضرورت توجه بهرهبرداران بخش کشاورزی به پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: کشاورزان و دامداران استان باید با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق و همچنین افزایش سرعت وزش باد، توصیههای هواشناسی را در برنامه فعالیتهای خود لحاظ کنند.
وی همچنین به طبیعتگردان و کوهنوردان توصیه کرد: با توجه به احتمال تغییر سریع شرایط جوی، بهویژه در ارتفاعات، از حضور در مناطق مرتفع در زمان افزایش ابر، وزش باد و وقوع رعدوبرق خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینیهای هواشناسی بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود و در صورت تغییر در شدت یا گستره ناپایداریها، اطلاعات و هشدارهای لازم از طریق مراجع رسمی هواشناسی استان اطلاعرسانی خواهد شد.
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