هیئت بازرسی انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیشنهاد استاندار و تایید مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت کشور، احکام اعضای هیئت بازرسی انتخابات خراسان رضوی ابلاغ و این هیئت تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه هیئت بازرسی انتخابات خراسان رضوی پنج عضو دارد، ادامه داد: ریاست این هیئت بر عهده مدیر کل مدیریت عملکرد و بازرسی استان است.

مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی به معرفی اعضای این هیئت پرداخت و گفت: سه عضو آن حسین زارع صفت؛ مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی، علی اکبر شمسیان؛ رئیس جهاد دانشگاهی و محمد کاظمی؛ مدیرکل آموزش و پرورش هستند.

وی تصریح کرد: زین العابدین رمضانی مقدم، معاون اداره کل مدیریت عملکرد و بازرسی استان نیز به عنوان دبیر هیئت بازرسی استان انتخاب شده است.

فخر موحدی با تاکید بر اینکه هیئت های بازرسی در ۲۸ شهرستان خراسان رضوی طی برنامه زمان بندی مشخص، تعیین و فعال می شوند، عنوان کرد: در روند انتخابات باید همه به قانون تمکین کنند زیرا رعایت موازین قانونی سبب می شود، انتخابات شکوهمند و سالمی برگزار شود.