به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی با بیان اینکه در طول پنج سال گذشته که جشنواره مشکات برگزار شده است، گفت: شاهد هستیم که میزان مشارکت شهروندان با مدیران شهری تا حداکثر ممکن افزایش یافته و این مهم سبب تحقق اهداف مدیریت شهری تهران شده که این دستاورد ماحصل مشکات بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اعلام اینکه شهرداری تهران در تلاش است با اجرای برنامه‌های فرهنگی همچون مشکات از نهادی خدماتی به نهادی فرهنگی تبدیل وضعیت دهد، تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای در شهر تهران بدون بهره برداری دینی، اخلاقی و علمی اجرا نمی‌شود و جشنواره مشکات نیز در مسیر همین بهره برداری ها به اجرا در آمده است.

وی با تاکید بر اینکه نیل به تمامی اهداف فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری تهران راه طولانی در پیش پای جشنواره مشکات قرار داده است، خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تهران، آموزش شهروندان است، چراکه تهران کلانشهری نیست که تنها به صورت مجزا از سایر شهرها به فعالیت‌های فرهنگی بپردازد، بلکه الگویی است برای سایر شهرها، از همین رو اجرای جشنواره مشکات می‌تواند الگویی برای سایر شهرها در بعد برنامه های اجتماعی و فرهنگی باشد.

ناصحی مشارکت شهروندان در مسیر تحقق اهداف برنامه پنج ساله شهرداری تهران را امری لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: بیش از یک هزار و پانصد شهرداری در سراسر کشور فعالند که در سهم قابل توجهی از این شهرداری‌ها، فعالیت‌های فرهنگی هنوز ساز و کار مشخصی ندارند، حال آنکه شهرداری تهران تاکنون توانسته چهار دوره جشنواره مشکات را با هدف آموزش شهروندی برگزار کند.