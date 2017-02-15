تیم صدر جدولی لیگ دسته یک فوتبال مقابل آلومینیوم اراک متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و سپید رود رشت عصر چهارشنبه در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک به مصاف یکدیگر رفتند.

براساس این گزارش، دوتیم در شرایطی مقابل هم صف آرایی کردند، که تیم سپیدرود تا پایان هفته بیست و سوم با کسب ۴۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ دسته یک قرار داشته و خود را برای صعود به لیگ برتر آماده می کند در حالی که تیم فوتبال آلومینیوم اراک با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه یازدهم در میان ۱۸ تیم شرکت کننده در این فصل قرار داشت.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از باخت های سریالی و به دنبال خانه تکانی کامل در هیات مدیره، تغییر مدیرعامل باشگاه، کادر فنی و سرمربی، یک روند به رشد پیدا کرد که روند همچنان ادامه دارد و طی آن در سه هفته اخیر به سه پیروز متوالی دست یافته است .

آلومینیوم اراک در هفته بیست و چهارم از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور، در مقابل تیم صاحب نام، مطرح و مدعی قهرمانی سپیدرود قرار گرفت و در برابر چنین تیمی خوب درخشید و نشان داد می تواند روزهای روشن و توام با پیروزی را در پیش داشته باشد.

در نیمه اول مسابقه تیم اراک خوب کار کرد و در دقیقه ۲۳ بازی صاحب پنالتی شد که ضربه پنالتی توسط حسین احمدلو زده شد اما به تیر دروازه سپیدرود برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.

نیمه اول هر دو تیم بدون گشودن دروازه یکدیگر زمین مسابقه را ترک کردند.

در نیمه دوم، تیم اراک خیلی خوب ظاهر شد و در تمامی مدت زمان مسابقه مدیریت بازی را در دست داشت تا سرانجام اولین و آخرین گل این مسابقه در دقیقه ۶۱ بازی توسط محمدعلی اکبرخواه وارد دروازه تیم سپیدرود رشت شد وادامه بازی بدون رد و بدل شدن گل دیگری پیگیری شد تا به پایان رسید.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک با این پیروزی در هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک فوتبال، ۳۳ امتیازی شد.