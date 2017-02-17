تلاش برای گردآوری اشعار مفقود شده غلامرضا سازگار

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده غلامرضا سازگار از شاعران آئینی و پیشکسوت در فراخوانی از همه علاقه‌مندان و مادحین درخواست کردند تا در صورت در اختیار داشتن اشعاری از این شاعر، به منظور درج در کتاب آن را در اختیار خانواده وی قرار دهند.

زهیر سازگار فرزند این شاعر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پدرم به دلیل حجم بالای فعالیت در زمینه تولید اشعار آئینی که از حدود چهل و پنج سال پیش تولید شده و تا کنون نیز ادامه دارد، بخش قابل توجهی از اشعارش را بدون اینکه در جایی ثبت کند در اختیار دوستان و مادحین قرار داده است. علاوه بر این در ایام قدیم نیز امکان و ابزاری برای ثبت این اشعار وجود نداشته است.

وی ادامه داد: بسیاری از اشعار پدرم در اختیار دوستان ایشان است و برخی نیز در دفاتری است که ذاکرین و مادحین اهل بیت(ع) دارند که برخی از این دفاتر و اشعار را رویت کرده‌ایم. بسیاری از اشعار پدرم که اینگونه در اختیار دوستان قرار گرفته و در مجموعه‌های نخل میثم نیز منتشر نشده است در حال حاضر مفقود شده است.

سازگار در ادامه تصریح کرد: انتظار ما این است دوستانی که این اشعار را در اختیار دارند برای ثبت و انتشار آنها، نسخه‌ای از این اشعار در اختیار خانواده آقای سازگار قرار دهند تا زمینه انتشار آنها فراهم شود.

یادآوری می‌شود غلامرضا سازگار از شاعران آئینی مشهور ایران از ۱۰ سالگی کار سرودن شعر در وصف اهل بیت(ع) را شروع کرده است و در شش دهه اخیر از شاعران آئینی به‌نام ایران به شمار می‌رفته است.