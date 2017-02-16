فولاد زیاد فرصت خراب می کند/ طالب لو حق اشتباه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی عصر امروز پس از تساوی تیمش در برابر گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: با شناخت مناسبی از حریف در برابر گسترش وارد میدا شدیم ولی یادمان باشد که حریف مهره های خوبی در اختیار داشت و موقعیت های مناسبی برای تیم خود خلق می کنند.

وی افزود: متاسفانه در چند بازی اخیر تیم ما موقعیت های زیادی خراب می کند. به هر حال خیلی سخت است که گل می خوریم ولی به سختی موقعیت های بی شمار خود را به گل تبدیل کنیم. برای این تساوی خیلی ناراحتم چون لیاقت برون این بازی را داشتیم.

سعداوی با انتقاد از داوری گفت: سه امتیاز این بازی به راحتی از دست ما رفت ولی قضاوت داور نیز موثر بود. به چه دلیل توپ ما پنالتی گرفته نشد و یا چه دلیلی داشت که عبدالله کرمی سه کارته شد و بازی بعد را از دست داد. در قضاوت دخالت نمی کنم ولی حق ما است که اعتراض کنیم ولی بعد شکایتمان می کنند. واقعا از این وضع ناراحتم.

وی درباره اشتباه وحید طالب لو در این بازی اظهار کرد: وحید بازیکن قابل اعتنایی برای ما است که خیلی هم کمک کرده است ولی او هم مثل هر بازیکنی اشتباه می کند.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص بازی نکردن دو بازیکن تیمش به نام های چاگو و اهل شاخه نیز بیان کرد: بازی نکردن این دو دلیل خاصی ندارد و ما بر اساس ترکیب و نوع بازی خود بازیکنان ترکیب اصلی را انتخاب می کنیم.