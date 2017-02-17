«دستها و رنگها» از نقش های قالی می گوید/ فرشبافی در تبریز

سیدوحید حسینی نامی کارگردان مستند «دستها و رنگها» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید این مستند توضیح داد: موضوع این مستند درباره طرح و نقش فرش تبریز است که ریشه در مکاتب نگارگری شگرفی دارد که در دوره های ایلخانی و صفوی در تبریز پایه گذاری شده اند.

وی افزود: طرح فرش تبریز به لحاظ تنوع و برخورد هنرمند با پیرامون و طبیعت، خصایص ویژه ای دارد که ایده اصلی فیلم از این سرچشمه می گیرد.

این مستندساز درباره نوع نگاه و زاویه دید خود به این موضوع توضیح داد: تلاش کردم فارغ از کلیشه های رایج، خود طرح فرش تبریز به بیان خود بپردازد و معرف خود باشد. با مبنا قرار دادن این موضوع، طرح های فرش تبریز به عنوان نخ تسبیح روایت عمل می کرد.

نامی درباره محل ساخت این اثر اظهار کرد: این فیلم در تبریز و معدود کارگاه های بافت و رنگرزی های فرش در تبریز فیلمبرداری شد.

به گفته این مستندساز، «دستها و رنگها» تا به حال در جشنواره فیلم رشد، بازار فیلم جشنواره سینما حقیقت، جشن تصویر سال و جشنواره فیلم کوتاه تبریز حضور داشته است.

وی در پایان درباره عنوان مستند خود نیز گفت: اسم بر مبنای دو عنصر اساسی در هنر فرش انتخاب شده است؛ عنصر انسانی یعنی دست و عنصر طبیعت یعنی رنگ.

«دست ها و رنگ ها» از مجموعه «سینما حقیقت» شنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۱ برای اولین بار از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و یکشنبه ۱ اسفند ساعت ۱۰ و جمعه ۶ اسفند ساعت ۹ بازپخش می شود.