به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای شهر اراک اظهار داشت: دشمن تصور می کند که با توطئه و دسیسه چینی می تواند ملت ایران را از پشتیبانی نظام اسلامی و ولایت فقیه منصرف کند اما در اشتباه است و این توطئه ها اثری بر مردم ندارد.

وی افزود: مردم میهن اسلامی همواره در برابر دشمن مقاومت و ایستادگی کرده اند و اقدامات خصمانه و تهدیدات استکبار جهانی نتوانسته آنان را از حرکت در مسیر انقلاب بازدارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: جمهوری اسلامی همواره به دنبال صلح و آرامش است اما اگر قرار باشد کسی در برابر این مردم زیاده خواهی و زیاده گویی کند، با تمام توان در مقابل آن می ایستد.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه دستیابی به تسلیحات اتمی به فتوای رهبر معظم انقلاب حرام است، خاطرنشان ساخت: دشمن با آن که می داند ما به دنبال بمب اتم نیستیم، سال ها است مساله اتمی را دستمایه قرار داده تا کشورمان را از حقوق حقه خود که فناوری صلح آمیز هسته ای است، محروم کند.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انتخاب ریاست جمهوری و شوراهای سال آینده تصریح کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در این انتخابات مهمترین مساله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد اما کسانی که به دنبال بهره گیری از سنگر نماز جمعه برای خود در انتخابات هستند، بدانند که اجازه طرح دعواهای انتخاباتی را از تریبون نماز جمعه نمی دهیم.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه ادامه داد: بانو فاطمه زهرا(س) الگوی ارزشمندی در تمام زمینه ها است و بزرگترین سرمایه ای که این بانوی بزرگوار با خود داشت نیروی قوی ایمان بود که اینچنین جایگاه والایی را برای دختر نبی مکرم اسلام(ص) ایجاد کرد.

دری نجف آبادی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی نیز به واسطه وجود همین ایمان به یاری خداوند متعال رقم خورد و امروز نیز ما باید بدانیم که هیچ نیرویی توانایی غلبه بر نیروی ایمان را ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به بارندگی های سنگین هفته گذشته و همچنین برخورد روز گذشته یک اتوبوس و کامیون در محور اراک-سلفچگان گفت: رعایت ایمنی و مسائل پیشگیرانه از مهمترین اصولی است که در تمام حوزه ها باید مدنظر قرار گیرد چرا که بی توجهی به برخی مسائل خسارات سنگین برجای خواهد گذاشت.