به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، سرپرست گروه قصه گویی بینالمللی با اشاره به پررنگ شدن فضای مجازی در زندگی کودکان امروز در این باره گفت: متأسفانه با روندی که در پیش رو است ما هر روز از فرهنگ غنی قصه گویی ایرانی دور می شویم و آسیبهای فضای مجازی در زندگی کودکان مان بیشتر از قبل شکل می گیرد.
محمد علیپور با بیان اینکه بهترین راه برای حذف آسیبهای زندگی مدرن و مجازی جدید رجوع به فرهنگ غنی گذشته است، افزود: حفظ و ترویج فرهنگ غنی قصهگویی بین خانواده از مهمترین راه حلهاست که گروه بین المللی قصه گویی با برگزاری جشنوارههای بین المللی در سراسر دنیا و حضور قصه گویان خارجی در ایران تلاش می کند هنر قصه گویی را در بین کودکان و خانوادهها ترویج دهد به همین منظور در گروه قصه گویی فرهنگسرای گلستان هنرمندی از کشور هندوستان حضور دارد.
وی با تأکید بر اینکه حضور هنرمندان خارجی در گروههای ایرانی آشنایی کودکان با هنرقصه گویی و تفاوتهای نمونههای ایرانی با خارجی است، اظهار داشت: مردم در همه کشورهای دنیا با توجه به فرهنگ، آیین، رسوم، باورها و اعتقاداتشان تجربههای متفاوتی از قصه گویی دارند و علاوه بر این تجربههای تاریخی هر ملت باعث شده که فرهنگ قصه گویی در هر کشوری مختص به آن کشور باشد به همین منظور ما با دعوت از قصه گویان خارجی تلاش می کنیم فرهنگ قصه گویی ملتهای مختلف را به ایرانیان بویژه کودکان معرفی کنیم.
علیپور در ادامه با بیان اینکه هنرمندان گروههای بین المللی قصه گویی در روزهای گذشته در مناطق مختلف تهران اجرا داشته اند، از اجرای ویژه این گروه برای کودکان افغان مقیم ایران در جنوب شهر تهران تهران خبر داد و تصریح کرد: اجرا برای گروههای مختلف کودکان در سطح کشور در دستور کار تمام گروههای شرکت کننده در جشنواره بین المللی قصه گویی امسال است به همین دلیل ما تلاش کردیم با حضور هنرمندان قصه گو از تمام استانهای کشور و هنرمندان کشورهای هندوستان، آلمان، آرژانتین، سوئد، ایتالیا، فرانسه، کوبا، کاستاریکا و سایر کشورهای دنیا برنامههای قصه گویی را با ابزار و بدون ابزار اجرا کنیم.
در هند کمتر کسی برای قصه گویی ارزش قائل است
شرین متیوز بانوی قصه گویی که از کشور هند در نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی شرکت کرده است با اعلام این مطلب گفت: در هندوستان ما سازماندهی در خصوص قصه گویی نداریم زیرا بیشترین توجه همه ردههای سنی به سمت فیلمها و سینمای بالیوود است شاید دلیل این گرایش این است که بالیوود بسیار بزرگ است و مردم ترجیح می دهند بیشتر پولشان را خرج سینما رفتن کنند و کسی نمی خواهد پولش را خرج داستان گویی کند.
وی با تأکید بر اینکه قصه گویی در ایران سازماندهی شده و کاملا مهم تلقی می شود، افزود: از تجربه ای که در ایران کسب کردم متوجه شدم آن چیزی که ما از قصه گویی و اهمیت به این مقوله در ایران شاهد هستیم حتی با سایر کشورهای آسیایی هم متفاوت است چه برسد به کل جهان.
بانوی قصه گویی با بیان اینکه تصور میکنم یکی از دلایل اهمیت دادن مردم ایران به قصه گویی حمایت وزارت آموزش و پرورش و مدارس به این حوزه است، اظهار داشت: من از توجه بیش از اندازه خانوادههای ایرانی به قصه گویی در تجربه این جشنواره بسیار لذت بردم و قطعا یکی از بزرگترین دستاوردهایی که با خودم از ایران به هندوستان خواهم برد و برای مردم کشور هم با ذوق عنوان خواهم کرد توجه مردم و کودکان ایرانی به قصه گویی است.
متیوز با اشاره به حضور چشمگیر و استقبال بی نظیر کودکان ایرانی در اجراهای نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی ادامه داد: من بسیار متعجبم که کودکان ایرانی در این سن نه تنها با گویشهای مختلف از سایر شهرهای کشور آشنا هستند بلکه به زبان انگلیسی هم کاملا آشنایی دارند علاوه بر این من در تجربه کاری خود کمتر کودکانی را دیده ام که اینطور با عالم قصه گویی ارتباط برقرار کنند امیدوارم سایر کشورهای دنیا هم به اندازه ایران برای ترویج فرهنگ غنی قصه گویی همت کنند.
مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی یکشنبه این هفته در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود و علاقمندان به عرصه قصه گویی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند.
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