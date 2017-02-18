«ایران و روسیه» بر گسترش همکاری های پارلمانی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، روز گذشته (جمعه) با «لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیسیون امور بینالملل دومای روسیه ملاقات کرد.
در این دیدار همکاریهای روسیه و جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مختلف از جمله گسترش روابط پارلمانی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اسلوتسکی در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر روسیه همکاریهای خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش میدهد، گفت: در دومای روسیه هم روحیه توسعه روابط با ایران حاکم است.
وی افزود: اطمینان دارم که در آینده نزدیک با برگزاری جلسات کمیتههای سیاست خارجی پارلمانهای دو کشور، مواضع ما در خصوص مسائل کلیدی بینالمللی و منطقهای از جمله در مورد سوریه و خاورمیانه هر چه بیشتر نزدیک خواهد شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه نیز با اشاره به اینکه روابط و همکاری ایران و روسیه در تمامی زمینهها از جمله در عرصههای سیاسی و اقتصادی با رویکرد مثبت دچار تحول شده، بر وجود اشتراکات در دیدگاههای طرفین در خصوص مسائل بینالمللی و منطقهای از جمله در بحث مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
سنایی افزود: روسای جمهور دو کشور ۸ نوبت طی سه سال اخیر با یکدیگر ملاقات کردهاند و در سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه نیز اسناد مهمی به امضا خواهد رسید.
طرفین در این دیدار توافق کردند که همکاریهای پارلمانهای دو کشور و همچنین همکاری گروههای دوستی بین پارلمانی افزایش یابد.
شایان ذکر است که انتخابات نمایندگان دومای روسیه چندی پیش انجام شد و دومای جدید روسیه کار خود را آغاز کرده است.
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