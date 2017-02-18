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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

پایان کار نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان بافروش ۱۸ میلیارد ریالی

پایان کار نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان بافروش ۱۸ میلیارد ریالی

هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان با فروش ۱۸ میلیارد ریال به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، سیصد و بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی و هجدهمین نمایشگاه کتاب استان سیستان و بلوچستان از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ بهمن با حضور۴۱۷ ناشر از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی زاهدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در پایان نمایشگاه مبلغ ۱۸ میلیارد ریال کتاب توسط مردم خریداری شد که از این میزان مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از طریق فروش بن و خرید ازشبکه شتاب بانکی و مبلغ ۴ میلیارد ریال نیز از طریق فروش نقدی بوده است.

هجدهمین دوره نمایگشاه کتاب زاهدان ۲۹ اسفند به کار خود پایان داد.

کد مطلب 3910370

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