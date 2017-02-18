تسلط ارتش سوریه بر ۸ روستا در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در برابر گروه های تروریستی و مسلح ادامه می دهند.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند پس از درگیری های سنگین با تکفیری های داعش، امنیت و ثبات را به ۸ روستا در حومه شرقی حلب بازگردانند.

همچنین مواضع گروه های مسلح در منطقه «الوعر القدیم» واقع در شهر حمص نیز توسط جنگنده های سوری بمباران شد.

گروه های مسلح به ویژه تروریست های احرارالشام و جبهه النصره نیز حملاتی را به مواضع ارتش سوریه در محور منطقه المنشیه و حومه آن انجام دادند ولی با سد محکم نیروهای سوری مواجه شده و شماری از عناصر مسلح کشته و زخمی شدند.

۳ شهروند سوری که در صدد فرار از مناطق تحت کنترل داعش در حومه دیرالزور بودند، بر اثر انفجار مین کارگذاشته شده توسط تکفیری ها جان باختند.

حمله عناصر داعش به مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه در جنوب منطقه معیزیله در حومه شمال شرقی الرقه منجر به کشته شدن ۵ تن از نیروهای دموکراتیک شد.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به حمیمیم هم از تحویل ۲۶ تُن کمک های بشردوستانه به بیش از ۶۰۰۰ نفر از اهالی حلب در مناطق باب الحدید، الاکرمیه، الخالدیه، حلب القدیمه و الشیخ مقصود طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.