حدیث اشک در میدان امام حسین (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه، مراسم عزاداری به مناسبت شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه (س) با عنوان «حدیث اشک» در میدان آیینی امام حسین (ع) در حال برگزاری است. سید علیرضا فاطمیانپور، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۲ و دبیر ستاد فاطمیه درباره برنامههای سازمان فرهنگی هنری در این حوزه گفت: با همکاری مجموعه فرهنگی ریحانه النبی «کوچه بنیهاشم» را با متراژ هزار و ۳۰۰ متر در میدان امام حسین (ع) شبیهسازی کردهایم. مردم با ورود به این کوچه با تیمهای محتوایی رو به رو میشوند که زندگی حضرت زهرا (س) را تا زمان شهادت ایشان توضیح میدهند و ارتباط این مسئله با مهدویت را تشریح میکنند.
وی افزود: گروه محتوایی مطالبشان را به طور کامل از منابع اهل سنت گرفتهاند و روایتی را بیان میکنند که مورد اتفاق همه فرقههای اسلامی است. در انتهای کوچه نیز محصولات فرهنگی با هدف بصیرتافزایی به شهروندان اهدا میشود. این برنامه تا ۱۵ اسفند هر روز ساعت ۱۷ تا ۲۳ اجرا میشود و پذیرای علاقهمندان است. همچنین صبحها آمادگی بازدید مدارس با هماهنگی قبلی وجود دارد.
دبیر ستاد فاطمیه با اشاره به بخشهای دیگر برنامههای فاطمیه عنوان کرد: نمایشگاه و فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با محوریت حضرت زهرا (س) و تعزیه شهادت آن حضرت از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه آغاز شده و از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ روز در میدان امام حسین (ع) اجرا میشود. یک غرفه با موضوع حجاب و عفاف که مسابقاتی در آن برگزار میشود و عکس حجاب برتر به همت منطقه 13 از بخش های دیگر برنامه ای این دهه است.
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