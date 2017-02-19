جنگ در عراق، سوریه و بحرین راه حل نظامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان امروز (۱ اسفند) در پنجاه و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به بحران در سوریه، بحرین و عراق اظهار داشت: بحران و جنگ در سوریه، عراق و بحرین، راه حل سیاسی دارد و نباید هیچ جریان اصلی به حاشیه رانده شود.
وی با بیان اینکه گزینه نظامی باید در چنین بحران هایی کنار گذاشته شود، افزود: باید به دنبال راه حل دیگری باشیم. قبل از آن باید مشکل را شناسایی کنیم. موفقیت در دیپلماسی می تواند برای ما راه گشا باشد.
ظریف ادامه داد: مذاکرات هسته ای برای همه طرف ها، یک موفقیت بود. در آن موضوع، ابتدا مشکل شناسایی شد و سپس همه طرف ها در توافق گام گذاشتند.
وی در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: در گفتگوهای منطقهای به کمک همدیگر نیاز داریم و میتوانیم پس از شناسایی مشکل راهحلها را ارائه دهیم. در این زمینه میتوانیم گامهایی را برداریم و رهبران جهان این توانایی را دارند که در این مسیر حرکت کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد از دخالتهای برخی از دولتهای فرامنطقهای در امور منطقه گفت: این دخالتها موجب بیثباتی در منطقه میشود. سقوط صدام و روی کارآمدن یک حکومت معتدل در این منطقه موجب نگرانی برخی از کشورها شد و از نظر آن ها این موضوع قابل پذیرش نبود.
وی افزود: در همین راستا تلاش کردند که نگرانیهای خود را بروز و ظهور عملی دهند و اقداماتی را انجام دادند. جامعه بینالمللی در جنگ ایران و عراق کمک فعالی برای حل این بحران نکرد و موجب شد که جنگ ادامه پیدا کند.
ظریف با بیان اینکه ثبات در منطقه اهمیت دارد، ادامه داد: در ایجاد ثبات در منطقه همه کشورهای حاضر در منطقه باید همکاری داشته باشند. مسائل منطقهای را میتوان از طریق گفتوگو و مبانی که طرفها به آن معتقد هستند حل کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به اهمیت اعتمادسازی، ایجاد امنیت و مبارزه با افراطیگری اشاره کرد و افزود: ما میتوانیم همکاریهای مشترکی همچنین در عرصه سرمایهگذاری، محیط زیست و گردشگری داشته باشیم.
وزیر خارجه در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص پیمان منع جامع آزمایشات هستهایCTBT گفت: ایران عضو قراردادهای بینالمللی در زمینه مبارزه با سلاح هستهای و خلع سلاح است. البته ما هنوز از مزایای عضویت در این پیمانها بهرهمند نشدهایم.
وی ادامه داد: این پیمانهای بینالمللی براساس یک چانهزنی بین یک دولت و جامعه بینالمللی عمل میکند که براساس آن تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی انجام میشود و در عوض مزایایی را برای اجرا کننده این تصمیمات به همراه دارد و در صورتی که به این تصمیمات عمل نشود، هزینههایی باید پرداخت شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: متاسفانه در جامعه بینالملل عضویت در معاهده NPT برآیند مثبتی برای هیچکس ندارد. این اعضای غیرعضو در این معاهده هستند که همه جا میروند و از تهدید هستهای سخن میگویند. آنها بزرگترین تهدید هستهای را برای جامعه بینالملل به همراه دارند، اما آنقدر گستاخ هستند که علیرغم وجود مکانیسمهایی مبنی بر اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، از تهدید هستهای کشور ما صحبت میکنند.
وی ادامه داد: وقتی چنین چانهزنیهایی وجود داشته باشد، دیگر ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد، زیرا CTBT وقتی کاربرد دارد که شما بخواهید به نقطهای برسید که درصدد آزمایش یک سلاح هستهای باشید.
وزیر خارجه گفت: نه تنها طبق معاهده NPT ما هرگز اقدام به تولید سلاح هستهای نکرده و نمیکنیم، بلکه طبق برجام ایران متعهد شده که به دنبال تولید سلاح نرود.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه تحریمهای اعمال شده علیه ایران برای اعمال فشار ناموفق بوده و اظهار داشت: در طی رژیم تحریمها، تعداد سانتریفیوژهای ما چند برابر شد.
وزیر خارجه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از امروز چقدر طول میکشد که ایران بمب هستهای بسازد؟ با بیان اینکه ما معتقدیم که تسلیحات هستهای امنیت ما و امنیت هیچ کس دیگر را تقویت نمیکند، تصریح کرد: ما به دنبال تولید سلاح هستهای نیستیم. تمام.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی درباره پاسخش به تهدیدات ترامپ عنوان کرد: من قبلا در این زمینه توییت کردم، چرا که توئیت این روزها مد است.
وی همچنین گفت: ایران به خوبی پاسخ احترام را میدهد و پاسخ خوبی به تهدیدات نمیدهد.
آماده همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس هستیم
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سؤال دیگری درباره گفتوگوهای منطقهای و اینکه آیا ایران حاضر است در این زمینه اسرائیل را وارد گفتوگوهای منطقهای کند؟ عنوان کرد: ما به اندازه کافی در منطقه خلیج فارس مشکل داریم، بنابراین میخواهیم گفتوگو در این زمینه را با کشورهایی آغاز کنیم که آنها را برادر میدانیم، ما در اسلام یکدیگر را برادر مینامیم و باید با یکدیگر مشکلات مشترک را بررسی و حل کنیم.
وی اضافه کرد: خوشحال میشویم که در این خصوص بتوانیم اقدامی انجام دهیم. جمهوری اسلامی ایران آماده است با تمام همسایگانش در منطقه خلیج فارس برای رسیدگی به مشکلات منطقه همکاری کند.
ظریف همچنین عنوان کرد:بگذارید تمرکز بر گفتوگو درباره موضوعات امنیت منطقهای در خلیج فارس را شروع کنیم.
سلاحهای شیمیایی که در اختیار داعش و النصره است
وی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیدهبان حقوق بشر در خصوص حمایت ایران از بشار اسد نیز اظهار داشت: به طور قطع همه فاجعههای انسانی که در سوریه رخ داده، هولناک است.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه هرگز قابل چشمپوشی نیست، عنوان کرد: نقش قوانین جنگی هرگز قابل توجیه نیست. ایران همواره جزو اولین کشورهایی بوده که استفاده از سلاحهای شیمیایی توسط هر کسی را محکوم کرده است و ایران نقش چشمگیری در امحای سلاحهای شیمیایی در سوریه ایفا کرده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: متأسفانه گروههای تروریستی چون النصره و داعش همچنان تسلیحات شیمیایی در اختیار دارند و حتی گزارشات سازمان ملل نیز این موضوع را تأیید کرده است که این سازمانهای تروریستی به استفاده از سلاحهای شیمیایی متوسل شدهاند و مهم این است که به این مسئله رسیدگی شود.
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