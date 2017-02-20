گالری هنری دیار در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، گالری هنری دیار به عنوان نخستین نگارخانه بخش خصوصی در غرب کشور یکشنبه شب با حضور استاندار کردستان، فرماندارسنندج، رییس حوزه هنری و مدیرکل ارشاد کردستان و جمع زیادی از اساتید حوزه هنر و هنرمندان استان در سنندج افتتاح شد.

حسن انجمن، مدیرگالری هنری دیارکه خود از خوشنویسان برجسته استان کردستان است، دراین مراسم گفت: گالری مکانی برای نمایش وعرضه آثار هنری موجود در زیرمجموعه هنرهای تجسمی است.

وی هدف از ایجاد گالری را ارتقای سطح سواد بصری افراد جامعه، اشاعه ارزش های فرهنگی، اجتماعی و هنری و فراهم کردن زمینه رشد و ارتقای هنرهای تجسمی توسط اساتید مجرب، گروه ها و سازمان های مختلف ذکر کرد.

وی بیان کرد: گالری یا نگارخانه در گام نخست برای حمایت از هنرمندان اقدام به نمایش آثار هنری انها می کند تا با معرفی این آثار زمینه ترغیب تعداد بیشتری از مردم به ورود به این عرصه ایجاد شود.

مدیرگالری هنری دیاراضافه کرد: به غیر از علاقه شخصی به هنر به ویژه خوشنویسی، این نگارخانه را به منظور ارج نهادن به تلاش هنرمندان، ایجاد بتسر مناسب برای بروز خلاقیت جوانان و نوجوانان، توسعه روابط بین هنرمندان، حمایت از هنر و هنرمندان استان در تمامی سطوح و رشد و ترویج فرهنگی خرید آثار هنری راه اندازی کردم.

کامبیر کریمی پژوهشگر، نویسنده و محقق منتقد ادبی، فردین صادق ایوبی نقاش و استاد دانشگاه، محمدصابرصابر و فاتح عزت پور از خوشنویسان به نام استان، از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم به بیان مطالبی در ارتباط با حوزه هنر دراستان پرداختند.