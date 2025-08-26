۳ گالری هنری جدید در مازندران اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهمنی دهاشی افتتاح پروژه فرهنگی در آمل افزود: اه‌اندازی سه گالری هنری جدید در شش‌ماهه نخست سال جاری، گامی مهم در توسعه هنرهای تجسمی و ترویج فرهنگ هنر در استان به شمار می‌رود

وی اظهار داشت: استمرار چنین فعالیت‌هایی موجب افزایش دسترسی مردم به هنر، تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان و فرهنگ‌سازی عمیق‌تر در جامعه خواهد شد.

وی افزود: این گالری‌ها فضایی مناسب برای نمایش آثار هنرمندان جوان و دانش‌آموزان فراهم می‌کنند و امکان تعامل مستقیم هنرمندان با جامعه را تسهیل می‌کنند.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره برنامه‌های آینده تصریح کرد: ارتقای کیفی آموزشگاه‌های موسیقی، توسعه گالری‌های هنری و پیگیری تأسیس هنرستان هنرهای زیبای پسرانه در استان از جمله طرح‌های مهم در دست اجراست.

بهمنی تاکید کرد: تئاتر نیز به عنوان ابزاری مؤثر در فرهنگ‌سازی اجتماعی دارای جایگاه ویژه‌ای است و افزایش اجراهای نمایشی و استقبال عمومی از آن نشان می‌دهد ظرفیت بالای این حوزه برای رشد فرهنگی و اجتماعی استان وجود دارد.

وی افزود: توجه به هنر از سنین پایه، همراه با ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی، مسیر توسعه فرهنگی پایدار در مازندران را تضمین می‌کند و باعث می‌شود نسل آینده با ارزش‌های هنری و اجتماعی رشد یابد.