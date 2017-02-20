پیشروی ارتش سوریه در منطقه «البیارات» در غرب «تدمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، نیروهای ارتش سوریه پس از درگیری های شدید با عناصر گروه تروریستی داعش در منطقه البیارات در حومه غربی تدمر، بخش هایی از این منطقه را از وجود تروریست ها پاکسازی کردند.

بر اساس این گزارش، در این عملیات شماری از تروریست های داعش کشته و زخمی شدند.

یگان های ارتش سوریه با همکاری نیروهای هم‌پیمان، عملیات گسترده ای در شرق روستای طرفه غربی انجام دادند و طی آن مخفی‌گاه‌های تروریست های داعش تا مسافت بیش از سه کیلومتر را پاکسازی کردند.

نیروهای ارتش سوریه، پیشتر روستای طرفه غربی را به کنترل خود درآورده بودند.

با این پیشروی، نیروهای ارتش سوریه به ۱۳ کیلومتری مثلث استراتژیک تدمر رسیده اند که نقطه آغازی برای آزادسازی شهر تدمر و آثار تاریخی آن به شمار می آید.