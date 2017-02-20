مطالبات کارکنان شبکه بهداشت پلدختر در دو راهی تایید و تکذیب+صوت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بابایی رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر طی هفته جاری در جلسه شورای سلامت شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: پرسنل شبکه بهداشت و درمان پلدختر ۱۱ ماه است که حقوق و کارانه ای دریافت نکرده اند.

انتشار این اظهارات که مربوط به یک برنامه عمومی بوده در رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر موجب واکنش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پلدختر شد تا سخنان رئیس خود را تکذیب کند.

وی در حرکتی با انتشار تکذیبه ای در کانال های غیررسمی، بدون ارسال هیچ گونه جوابیه ای به خبرگزاری مهر تنها به این نکته بسنده که عدم پرداخت حقوق و کارانه ۱۱ ماهه کارکنان شبکه بهداشت «به شدت» تکذیب می شود.

همچنین مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تماس تلفنی با خبرنگار مهر در رابطه با انتشار خبر «تأخیر ۱۱ ماهه در پرداخت حقوق کارکنان شبکه بهداشت پلدختر» اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پرداخت حقوق پرسنل هیچگونه مشکلی ندارد ولی به علت بدهی پرداخت نشده بیمه به دانشگاه علوم پزشکی، این دانشگاه با مشکل مواجه شده و کارانه پرسنل حدود ۶ ماه عقب افتاده است.

شهبازی گفت: بدهی بیمه به دانشگاه علوم پزشکی شامل بیمه های سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد بوده و مبلغی حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اظهار امیدواری کرد که با رایزنی هایی که دانشگاه علوم پزشکی لرستان با این بیمه ها در رابطه با پرداخت بدهی به دانشگاه داشته است، بتواند تا پایان سال بدهی پرسنل را پرداخت کند.

این اظهارات مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصل موضوع مطالبات معوق کارکنان شبکه بهداشت و درمان پلدختر را تایید می کند اما به منظور تنویر افکار عمومی فایل صوتی سخنان رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر در جلسه شورای سلامت در این مطلب منتشر می شود شاید به اطلاعات مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت پلدختر کمک کند.

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ناصر بابایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر در جلسه شورای سلامت شهرستان پلدختر ضمن تاکید بر مشکلات مالی این شبکه و همچنین پرداخت نشدن ۱۱ ماهه حقوق و کارانه پرسنل این نهاد، خواستار مشارکت و همکاری سایر دستگاهها برای پیگیری مسائل مطرح شده در این جلسه شده بود.

خبرگزاری مهر به زودی در گزارشی میدانی و در گفتگو با کارکنان شبکه بهداشت و درمان پلدختر روند پرداخت مطالبات آنها را بررسی خواهد کرد.