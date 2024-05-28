برد شیرین تراکتور در نبود هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان از هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال شامگاه سه شنبه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست این دیدار شاگردان مطهری علی رغم ایجاد چندین موقعیت خوب، این تیم مهمان بود که از اشتباه خط دفاع تراکتور استفاده کرده و دقیقه ۱۵ بازی محمدرضا سلیمانی با ضربه سر گل اول بازی را به دست آورد تا این نیمه با برتری یک بر صفر ملوان‌ها خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم تیم تراکتور با تعویض امیر ابراهیم زاده به جای رحمان جعفری وارد میدان شد و دقیقه ۴۹ گل تساوی را با این تعویض طلایی به ثمر رساند.

دقیقه ۵۴ بازی سجاد آشوری از روی ضربه ایستگاه گل دوم تراکتور را بدست آورد.

دقیقه ۷۲ بازی امیرحسین زاده توانست پاس امیر ابراهیم زاده را به گل سوم تراکتور تبدیل کند.

دقیقه ۷۹ شوت امیرحسین زاده را دروازه بان ملوان مهار کرد.

دقیقه ۸۶ شوت محکم ریکاردو آلوز از کنار دروازه ملوان به بیرون رفت.

دقیقه ۸۷ شوت نه چندان محکم ابراهیم زاده را پرهام قناد سلیقه دروازه بان ملوان مهار کرد.

تیم تراکتور در این بازی با ترکیب حسین پور حمیدی، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سید مهدی حسینی، امیرحسین حسین زاده، ریکارو آلوز، مهدی هاشم نژاد (صفا هادی)، محمد نادری (سعید کریم آذر)، عارف آقاسی، رحمان جعفری (امیر ابراهیم زاده) و سجاد آشوری (گوستاوو) وارد میدان شد.

همچنین تیم ملوان با ترکیب حامد نور محمدی، رضا جعفری (ایلیا ایمانی)، آرمان اکوان، محمدرضا بردبار، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد طیبی، ابوذر صفر زاده، محمد عمری (پرهام جوادی)، پرهام قناد سلیقه و محمدرضا سلیمانی (سجاد مسیب زاده) به مصاف تراکتور رفت.

تیم داوری این بازی را وحید زمانی، علیرضا طاهرخانی، محسن بابایی، شبیر بهروزی و محسن قهرمانی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی سینا سعادتمند از تیم ملوان کارت زرد دریافت کرد

از حواشی بازی می‌توان به اهدا گل به امسال شهدای خدمت توسط بازیکنان تراکتور اشاره کرد.

گل‌های اهدایی تیم ملوان نیز توسط یک نفر روی میز تمثال شهدای خدمت گذاشته شد.

تیم تراکتور با این برد ۵۱ امتیازی شده و همچنان در رده چهارم جدول باقی ماند و تیم ملوان با ۴۰ امتیاز در رده پنجم جای گرفت.