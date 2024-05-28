به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلفات بالای ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات زمینی در غزه، رسانههای عبری اذعان کردند که در جریان درگیریهای امروز در باریکه، سه نظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند که حال ۵ نظامی اسرائیلی وخیم گزارش شده است.
در همین ارتباط، پایگاه خبری العهد لبنان سه شنبه شب اعلام کرد که رسانه عبری زبان «حدشوت بزمان» از هلاکت و زخمی شدن ۱۳ نظامی ارتش این رژیم به دنبال انفجار منزلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر داد.
به اذعان این رسانه صهیونیستی در این حادثه ۳ نیروی نظامی کشته و ۱۰ نظامی دیگر مجروح شدند.
این رسانه عبری اذعان کرده که حال ۵ نفر از مجروحان وخیم است.
این منبع عبری زبان همچنین تاکید کرد که در این حادثه یک نظامی صهیونیستی هم مفقود شده است.
گفتنی است این دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در نوار غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
نظر شما