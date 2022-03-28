حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمانی که مسئولیت حوزه سلامت استان بوشهر را بر عهده گرفته‌ام، این دانشگاه ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است.

وی تصریح کرد: از بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ۶۵ میلیارد تومان دارو، ۱۱۹ میلیارد تومان تجهیزاتی، ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی پرسنلی و ۱۷۶ میلیارد تومان سایر بدهی‌های دانشگاه است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه همواره رفاه حال مدافعان سلامت در دستور کار خود قرار داده‌ام گفت: از اول مسئولیت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی دانشگاه را دستور کار قرار داده‌ایم

ملکی زاده با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیش از ۹۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد افزود: چهار ماه اضافه‌کار بیمارستان‌ها ماهانه شش میلیارد تومان، سه ماه کارانه پرسنل بیمارستان‌ها ماهی ۲.۵ میلیارد تومان، سه ماه کارانه پزشکان بیمارستان‌ها ماهیانه ۳.۵ میلیارد تومان، چهار ماه حقوق و کارانه پزشکان عمومی ۱.۹ میلیارد تومان، چهار ماه حق‌الزحمه شرکت‌های حجمی کل بیمارستان‌ها ماهیانه ۳.۵ میلیارد تومان، ۱.۶ میلیارد تومان کمک به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر و امیرالمؤمنین (ع) گناوه و چهار ماه اضافه‌کار ستاد و شبکه‌ها ماهیانه ۳.۲ میلیارد تومان بوده پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حقوق پرسنل ساعتی و چهار ماه پرسنل شرکتی اورژانس استان بوشهر نیز پرداخت شده است تصریح کرد: اضافه‌کار معوق کل پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اضافه‌کار پرسنل شرکتی و حق لباس معوق پرسنل اورژانس استان بوشهر نیز در دست اقدام برای پرداخت داریم.