به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه محمود صادقی نماینده تهران در اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی، گفت: ساز و کارها و مکانیسم‌هایی در لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده که شفاف نیست، ابهام دارد و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مکانیزمی در لایحه بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده که ابهام دارد. بر اساس این مکانیزم، به دستگاه‌های مختلف اجرایی از محل صندوق به میزان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات داده می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال، طبق لایحه بودجه به دانشگاه‌ها با تضمین هیأت مؤسس وام داده می‌شود که ملزم به بازپرداخت آن هستند و طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، بازپرداخت آن نیز باید به صورت ارزی باشد اما دانشگاه‌ها چطور می‌توانند این پول را به صورت ارزی پس دهند؟

صادقی خاطرنشان کرد: وقتی این سؤال را از مسؤلان مطرح کردیم، گفتند این پول در واقع کمک به دانشگاه‌هاست چون از راه دیگری امکان آن وجود نداشت، از راه تسهیلات داده شد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی، ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به صادقی گفت: این تذکر شما در جزئیات است و در حال حاضر کلیات لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی تأکید کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، امکان پرداخت تسهیلات به موارد خاص با مصوبه مجلس و دستور رهبری وجود دارد.