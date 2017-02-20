بارسلونا ایمانش به «لوئیس انریکه» را از دست نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام ناگاه ها یکشنبه شب به «لوئیس انریکه» بود، جایی که تیم او در دیداری خانگی با یک پیروزیِ خفیف دو بر یک مقابل تیم ضعیف لگانس پیروز شد.

انریکه به خاطر شکست تحقیرآمیز چهار بر صفر روز سه شنبه تیمش مقابل پاریسن ژرمن، از مرحله رفت دور یک شانزده نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، توسط طرفداران بارسلونا هو شده بود. اما «آندرس اینیستا» وجود هرگونه مشکلی با لوئیس انریکه را انکار می کند.

اینیستا که در ۱۰ دقیقه پایانی بازی به میدان آمد، گفت: ما اعتماد خود را نسبت به خودمان و سرمربی از دست نداده ایم. به نظرم این موقعیتی است که تنها یکبار رخ می دهد و ما در حال گذر از آن هستیم. مطمئنم از این حسِ بازنده به نظر آمدن رها می شویم و از نظر ذهنی برای نبردهای آینده آماده پیروزی می شویم. هیچ چیز از دست نرفته و ما باید مطمئن باشیم که دوباره به مسیر درست باز می گردیم. نمی توانیم در نگریستن به گذشته بمانیم. باید به جلو نگاه کنیم و برای همه چیز بجنگیم. من شکی به این تیم ندارم.

در این بازی «لیونل مسی» هر دو گل بارسلونا را زد که گل دوم وی در دقیقه ۹۰ و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید تا بارسلونا با یک امتیاز کمتر و دو بازی بیشتر از رئال مادریدِ صدرنشین، در جایگاه دوم جدول لالیگا قرار بگیرد.

اینیستا افزود: همه می دانستند بعد از مسابقه ای که در لیگ قهرمانان اروپا داشتیم، این دیدار ممکن بود بازی دشواری باشد. اکنون یک هفته کامل وقت داریم تا خودمان را بازیابی کنیم و کمی از پاریس (باخت چهار بر صفر) فاصله بگیریم. هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ولی باید به اعتماد داشتن و اعتقاد داشتن به آنچه انجام می دهیم، ادامه دهیم.