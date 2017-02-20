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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

با رأی نمایندگان؛

ادامه بررسی کلیات بودجه به روز سه‌شنبه موکول شد

ادامه بررسی کلیات بودجه به روز سه‌شنبه موکول شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه نوبت عصر روز دوشنبه برای بررسی کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند و ادامه بررسی کلیات به روز سه‌شنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرده بود که مجلس در روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر کلیات لایحه بودجه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

لاریجانی نسبت به ضیق وقت برای بررسی بودجه هشدار داده بود.

در جلسه علنی امروز، علی مطهری نایب رئیس مجلس برای ساعاتی در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده گرفت و برخلاف روال معمول جهت برگزاری جلسه نوبت عصر رأی‌گیری کرد.

نمایندگان نیز با ۷۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس با برگزاری جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در نوبت عصر مخالفت کردند.

علی مطهری پس از این رأی‌گیری از نمایندگان خواست فردا در اجلاس فلسطین که در سالن کنفرانس اسلامی برگزار می‌شود، حضور یابند.

کد مطلب 3912413

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