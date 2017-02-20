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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

یک استاد دانشگاه:

جشنواره مد و لباس فجر بر جریان طراحی لباس اثر مثبت می‌گذارد

جشنواره مد و لباس فجر بر جریان طراحی لباس اثر مثبت می‌گذارد

سیامک ناظمی با اشاره به جایگاه قابل اعتمادی که جشنواره فجر در میان فعالان حوزه مد و لباس به دست آورده گفت: تاثیرات مثبت این رویداد را می‌توان در ارتقای فعالیت‌های دانشگاهیان دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ستاد خبری ششمین جشنواره مد و لباس فجر، ناظمی افزود: با توجه به شرایطی که قبل از برگزاری جشنواره مد و لباس فجر در میان جامعه داشت، باید فرصت به وجود آمده را به خوبی شناسایی کنیم و بیشترین بهره مندی را از آن ببریم.  

وی ادامه داد: جشنواره تا امروز به اهداف اولیه خود دست یافته و نیاز دارد با حمایت بخش دانشگاهی می‌تواند به زودی امتیازهای بیشتری را در میان نسل جوان کسب کند.  

استاد دانشگاه آزاد و الزهرا(س) تصریح کرد: از جمله برنامه های جذاب این دوره از جشنواره فجر نشستی درباره طراحی با نرم‌افزارهای پیشرواست که به عنوان سخنران در این نشست شرکت می‌کنم و می‌تواند دانسته‌های زیادی را به دانشجویان منتقل کند.  

ششمین جشنواره مد و لباس فجر ۳ تا ۱۰ اسفند سال‌جاری همزمان در تهران در ۱۵ استان کشور همزمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3912473

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