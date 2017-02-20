به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره مد و لباس فجر، ناظمی افزود: با توجه به شرایطی که قبل از برگزاری جشنواره مد و لباس فجر در میان جامعه داشت، باید فرصت به وجود آمده را به خوبی شناسایی کنیم و بیشترین بهره مندی را از آن ببریم.
وی ادامه داد: جشنواره تا امروز به اهداف اولیه خود دست یافته و نیاز دارد با حمایت بخش دانشگاهی میتواند به زودی امتیازهای بیشتری را در میان نسل جوان کسب کند.
استاد دانشگاه آزاد و الزهرا(س) تصریح کرد: از جمله برنامه های جذاب این دوره از جشنواره فجر نشستی درباره طراحی با نرمافزارهای پیشرواست که به عنوان سخنران در این نشست شرکت میکنم و میتواند دانستههای زیادی را به دانشجویان منتقل کند.
ششمین جشنواره مد و لباس فجر ۳ تا ۱۰ اسفند سالجاری همزمان در تهران در ۱۵ استان کشور همزمان برگزار میشود.
نظر شما