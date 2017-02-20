بوشهر سومین پایتخت کتاب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین اختتامیه سومین دوره طرح معرفی پایتخت کتاب ایران که عصر امروز دوشنبه ۲ اسفند با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مقامات مسئول دیگر در تالار وحدت آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال برگزاری است، شهر بوشهر به‌عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

شهر بوشهر موفق شد با ربودن گوی سبقت از ۱۹ شهر دیگر شامل اصفهان، اوز، برازجان، تبریز، تفت، دزفول، دمق، زرند، کاشان، کرمان، کنگان، شبانکاره، شهرری، شهرضا، شهرکرد، شیراز، لاهیجان، ورامین و یزد که به مرحله نهایی داوری راه پیدا کرده بودند، این عنوان را به خود اختصاص دهد.

پیش از این و در دو دوره قبلی طرح معرفی پایتخت کتاب ایران، شهرهای اهواز و نیشابور این عنوان را کسب کرده بودند.

همچنین هیأت داوران شهرهای اوز، کاشان، زرند و شهر کرد را به عنوان شهرهای خلاق در ترویج کتابخوانی انتخاب و معرفی کردند.

گزارش کامل آئین اختتامیه سومین دوره طرح معرفی پایتخت کتاب ایران متعاقباً ارسال می‌شود.