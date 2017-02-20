عضویت ایران در «پروژه ایتر» در مرحله نهایی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بهروز کمالوندی با اشاره به آخرین وضعیت مشارکت ایران در پروژه بین المللی گداخت هسته ای، گفت: بعد از سفر و بازدیدهای دو جانبه رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و رئیس و اعضای پروژه بین المللی گداخت هسته ای و امضای قراردادهای همکاری، اقدامات خوب و مثبتی در این راستا صورت گرفته و تنها مرحله نهایی برای عضویت ایران در پروژه ایتر باقی مانده است.

وی ادامه داد: در شورای کنونی موضوع «عضویت همراه ایران در پروژه ایتر» باید در شورای تخصصی این پروژه مورد بررسی قرار بگیرد که این موضوعات در شورای مربوطه معمولا در دو مرحله مطرح می شود، البته در مرحله اول کلیات موضوع عضویت ایران بررسی شد و همه اعضا با آن موافقت کردند، حال در مرحله دوم هر یک از کشورها باید به صورت مستقل بررسی ها و ارزیابی های خود را انجام داده و نظر خود را به صورت رسمی به شورای ایتر اعلام کنند که پس از آن یک توافق نامه نهایی با شورای مذکور امضا می شود.

ایران در پروژه ایتر به عنوان عضو همراه فعال خواهد بود

کمالوندی افزود: نحوه مشارکت ایران در پروژه گداخت هسته ای در قالب مشارکت و عضویت همراه است و این نوع عضویت با عضویت کامل در پروژه متفاوت است، عضو اصلی و کامل در پروژه ایتر از جهات مختلف به ویژه در بحث تعهدات مالی با عضویت های دیگر تفاوت دارد. البته ایران در حوزه هایی مانند تشخیص و به کارگیری سنسورهای شناسایی با پروژه مذکور همکاری می کند.

ایران به دنبال انتقال تجربیات در عرصه گداخت هسته ای از پروژه ایتر است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ادامه داد: پروژه گداخت هسته ای یک پروژه بلند مدت بوده و این پروژه افق سال های ۲۰۲۰، ۲۰۳۰، ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ را برای خود ترسیم کرده است که این پروژه برای هر کدام از این افق ها، اهدافی را تعیین کرده است، از این رو ایران به دنبال آن است که به عنوان یک عضو همراه هم به پروژه ایتر کمک کند و هم اینکه از این پروژه به لحاظ تجربی کمک دریافت کنیم.

پروژه ایتر به دنبال ساخت راکتور گداخت هسته ای ۵۰۰ مگاواتی تا سال ۲۰۵۰ است

وی افزود: ایتر به دنبال آن است که در سال ۲۰۳۰ بتواند به حدی است از راکتور آزمایشی برسد تا بعد از آن، اقدامات بهبود این فرآیند را صورت دهد و آن ها در افق ۲۰۵۰ به دنبال ساخت یک راکتور گداخت هسته ای ۵۰۰ مگاواتی در فرانسه هستند، البته این پروژه از لحاظ تئوری و بر روی کاغذ درست پیش رفته و در شرایط کنونی این پروژه به دنبال ایجاد یک مدل آزمایشی در این عرصه هستند.

کمالوندی درباره اهمیت پروژه گداخت هسته ای، افزود: به طور حتم در دهه های آتی، منابع سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر مانند نفت، گاز و اورانیوم به اتمام می رسد و بشر نیاز به یک انرژی دائمی دارد، که در این عرصه پروژه گداخت هسته ای دارای اهمیت بالایی است.

تعهدات مالی ایران در ایتر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در رابطه با میزان حق عضویت ایران در پروژه ایتر، ادامه داد: تعهدات مالی ایران در پروژه مذکور به صورت پلکانی تعریف شده، اما قطعا درباره میزان آن باید مذاکراتی صورت گیرد.