مستند «بوم رنگ» در خبرگزاری مهر به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش و نشست نقد و بررسی مستند «بوم رنگ» به کارگردانی محسن نقی زاده چهارشنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در خبرگزاری مهر برگزار می شود.

در این نشست کارگردان اثر به همراه اصغر نقی زاده و یک کارشناس حوزه بین الملل حضور دارند.

مستند «بوم رنگ» که چندی پیش فانوس جشنواره «عمار» در بخش بیداری اسلامی را دریافت کرد به ریشه یابی شکل گیری جریان داعش در منطقه می‌پردازد و تلاش کرده است مسایل امروز جهان اسلام را به صورت مبنایی طرح کند.

علاقه مندان برای دیدن فیلم و حضور در نشست نقد و بررسی می توانند چهارشنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به خبرگزاری مهر به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، بین چهارراه طالقانی و سمیه، کوچه بیمه، پلاک ۱۸ خبرگزاری مهر مراجعه کنند.