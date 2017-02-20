به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان به عنوان اولین نماینده ایران توانست در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر الفتح عربستان با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد.

علی پورکیانی قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان در این ارتباط با اشاره به دلایل برتری این تیم به خبرنگار مهر، گفت: ما یک تیم جوان، کم‌تجربه و بی‌بضاعت داشتیم که با حمایت‌های آقای تاج، بهاروند و طالقانی، هزینه‌های حضور در عمان را تأمین کردیم و توانستیم در این کشور بمانیم. آقای وزیر هم کارگروهی تشکیل داده که مشکلات استقلال خوزستان حل شود.

وی افزود: خوشحالم که نماینده عربستان را بردیم و امیدوارم که همه تیم‌های ایرانی نیز حریفانشان را شکست بدهند.

قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: درایت کادر فنی، فداکاری، تعصب بازیکنان و غیرت ایرانی باعث این پیروزی شد.

پورکیانی تصریح کرد: امیدوارم مسئولان کارخانه نگاه ویژه‌ای به تیم ما داشته باشند. اگر به تیم توجه مالی شود و مشکلات کمی حل شود، قول می‌دهم که تیم از گروهش صعود کند.

وی در پایان در خصوص جوسازی عربستانی‌ها پیش از آغاز این مسابقه و مطرح کردن بحث تبانی در حضور استقلال خوزستان در لیگ برتر، گفت: ما جواب عربستانی‌ها را در زمین دادیم. اگر با تبانی بالا آمدیم، آنها را که با تبانی نبردیم. تیم بهتر امروز در زمین توانست پیروز شود، حتی می‌توانستیم با نتیجه بهتری این حریف را شکست دهیم.