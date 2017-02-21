به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان شامگاه گذشته دوم اسفند ماه در نشست خبری که در حاشیه دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری برگزار شد، رشته «رَشتیدوزی» را از جمله رشتههای صنایع دستی در استان دانست که در حال منسوخ شدن است و گفت: یکی از برنامههای اصلی ما، توجه به صنایع دستی به عنوان فاخرترین فعالیتها در استان گیلان است. در حال حاضر ۶۵ هنرمند در رشته رشتیدوزی فعالیت میکنند که ما این افراد را شناسایی کردهایم و قرار است به آموزش این هنر به علاقهمندان بپردازیم تا از منسوخ شدن رشتیدوزی که یکی از سنتیترین و اصیلترین هنرهای گیلان است، جلوگیری کنیم.
وی به میزان اعتبارات اختصاص داده شده به بخش آموزش اشاره و بیان کرد: سال گذشته ما ۵۰ میلیون اعتبار ابلاغی و ۸۰ میلیون تومان اعتبار استانی را به آموزش صنایع دستی اختصاص دادیم. ۲۰ هزار هنرمند در سرتاسر استان گیلان فعالیت میکنند که ما با همکاری صندوق کارآفرینی امید از سال ۱۳۹۲ تاکنون توانستهایم چهار میلیون تومان وام در اختیار این افراد قرار دهیم. اما مشکلاتی چون مشکل بیمه، یک دغدغه ملی است که باید دولت تدبیر و امید با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، برای رفع آن اقدام کند.
علیزاده با اشاره به وجود ۲۲۰ فروشگاه صنایع دستی در استان گیلان گفت: ما نمیتوانیم با حرکتهای ایذایی، مانع ورود کالاهای چینی به فروشگاههای صنایع دستی و مراکز تفریحی ـ گردشگری خود چون ماسوله شویم. پس هدف اصلی ما، سرمایهگذاری روی صنایع مختلف دستی در استان گیلان از جمله رشتیدوزی، بامبو و حصیربافی، نمد مالی ماسال، چادرشببافی، لباس محلی و چَموش ماسوله است. ما با معرفی، کاربردی کردن و بالا بردن سطح کیفی صنایع دستی خود میتوانیم با کالاهای چینی رقابت و آنها را از دور خارج کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به ضرورت توجه به بومگردی اشاره و بیان کرد: ما در حال اجرای ۱۶ پروژه بومگردی در استان گیلان هستیم. همچنین در جنوب، شرق و غرب استان، مراکزی را به عنوان پایلوت شناسایی کردهایم تا به خانههای بومگردی تبدیل کنیم.
وی در رابطه با اقداماتی که بر اساس معرفی رشت به عنوان شهر خلاق غذا انجام شده، گفت: یونسکو سازمانها و نهادهای عمومی چون شهرداری را بیش از مؤسسات دولتی چون اداره کل میراث فرهنگی به رسمیت میشناسد؛ به همین خاطر شهرداری به عنوان پیشانی شهر خلاق غذا شناخته شده و برندینگ این موضوع را به خود اختصاص داده است، اما منافع آنچه اتفاق افتاده، استان گیلان را دربر میگیرد و این مسئله به نفع مردم این استان است؛ حال چه از جانب شهرداری اقدام شود، چه از جانب اداره کل میراث فرهنگی، اصل این است که رشت به عنوان شهر خلاق غذا انتخاب و معرفی شده است.
علیزاده همچنین به اقدامات مثبت یگان حفاظت در این استان اشاره و بیان کرد: یگان حفاظت در این استان در شمار برترینهای کشور است. ما از دهیاران، آموزش و پرورش و انجمنهای مردمنهاد دوستدار میراث فرهنگی کمک گرفتهایم، چرا که معتقدیم حفاظت از میراث فرهنگی به یک عزم ملی احتیاج دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به اقدامات مرمتی در سطح استان اشاره و بیان کرد: ما مدرسه حکیم نظامی در آستارا را مرمت کردهایم، به عنوان مدرسهای که نیمایوشیج سالها در آن تدریس میکرده، مدرسه فروغ هم در حال مرمت است تا به یک موزه حیاتوحش در رشت تبدیل شود. همچنین حمام کَسما در صومعهسرا نیز در دست احیاء و مرمت است. حتی ما خانه عضدی در سیاهکل را هم احیاء کردهایم.
وی در پاسخ به اینکه یکی از خانههای تاریخی که لوکیشن فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» بوده، در استان گیلان تخریب شده است، گفت: هیچ بنای تاریخی در گیلان تخریب نشده است. هدف ما، احیاء و مرمت بناهای تاریخی است.
علیزاده، آموزش غذاهای بومی را یکی دیگر از برنامههای خود دانست و افزود: مردمی که به گیلان میآیند، دلشان میخواهد به یک غذاخوری یا سفرهخانه سنتی بروند که بر اساس الگوی معماری خانههای بومی گیلان ساخته شده تا با آنان با غذا و موسیقی محلی پذیرایی شود؛ به همین خاطر ما دورههای آموزشی برگزار کردهایم تا روش پخت غذاهای بومی به جوانان علاقهمند آموزش داده شود. موسیقی گیلان هم یکی از سرمایههای ما در این استان است و کسانی چون فریدون پوررضا و ناصر وحدتی این موسیقی را به مردم جهان معرفی کردهاند.
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