به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه تست تلیسمان هم به عنوان جدیدترین سدان رنو حضور داشت. برنامه‌ای که از ساعت حدود ۱۰:۳۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۲ به طول انجامید.

رنو کولئوس نسل جدید به موتور ۵/۲ لیتری ۱۷۱ اسب بخار مجهز است و گیربکس CVT ایکس ترونیک دارد. این خودرو دو دیفرانسیل این بار سایزی متفاوت از گذشته خود به بازار جهانی آمده و رقیب هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، نیسان ایکس تریل، میتسوبیشی اوتلندر و هوندا CR-V می‌شود. البته که با توجه به مشخصات فنی، برخی ویژگی‌های اتاق و قیمت در بازار جهانی کولئوس جدید می‌تواند با تویوتا راو۴ هم رقابت کند.

فضای تست به شکلی بود که با توجه به شرایط، بیشتر تست‌های On Road و اولیه از کولئوس گرفته شد. اکثر خبرنگاران و رانندگان ترجیح دانند که در فضای تست پارامترهایی چون نرمی در کفی، نوع تعویض دنده، هوشمند بودن پدال گاز، پایداری و هندلینگ را مورد بررسی قرار دهند.

ابتدا سعی کردیم خاطرات سفر فرانسه را با دقایقی رانندگی عادی با کولئوس زنده کنیم. خودرویی که چند ماه پیش برای اولین بار توسط خبرنگاران ایرانی در جاده های فرانسه به چالش کشیده شد. نرمی و بی‌صدا بودن رنو کولئوس در سطح خوب و قابل قبولی است و بدیهی است که نظر هر فردی را به سمت خود می‌کشاند.

طراحی متفاوت این خودرو که الگو گرفته از خط فکری جدید طراحان این شرکت است، تا به امروز توانسته نظر بسیاری را در نگاه اول به سمت خود بشکاند. کیفیت مناسب قطعات داخلی و بیرونی خودرو برای یک کراس اوور ۲۰۰ میلیون تومانی باعث می‌شود تا حس خوبی از کیفیت داخل کولئوس به سرنشینان دست دهد.

بعد از چند دور دست گرمی، نوبت آن رسیده بود که حالت ECO خودرو را خاموش کنیم و کمی پرگاز با آن رانندگی کنیم. شتاب مناسب این خودرو برای یک کراس اوور کلاس D واقعا خوب و مناسب است. البته که هیچ وقت با کولئوس شتابگیری با شاسی بلندهای شش سیلندر را به خاطر نمی‌آورید و دوران خوش آنها دیگر زنده نمی‌شود.

بعد از هشت بار مسابقه درگ با هیوندای سانتافه MPi ۱۷۸ اسب بخار، به‌طور قطع می‌توان گفت که شتاب اولیه و ثانویه کولئوس از سانتافه بهتر است. بر خلاف اینکه افراد ماشین باز خودروهای با گیربکس CVT را آنچنان دوست ندارند، ولی باید گفت که گیربکس ایکس ترونیک کولئوس جذابیت خاص خود را دارد.

شما می‌توانید در هنگام تخت گاز رفتم با قابلیت ایکس ترونیک آشنا شوید که مانند یک گیربکس عادی دنده عوض می‌کند و شتاب خوبی را به شما می‌دهد. همچنین با قرار دادن دسته دنده در حالت تیپ ترونیک، می‌توانید ۷ دنده این خودرو را به صورت اختیاری تعویض کنید.

تست هندلینگ یا همان فرمان بازی ساده خودمان، چیزی بود که ما را مجذوب کولئوس کرد. این خودرو از نظر هندلینگ در سطح خوب و قابل توجهی قرار دارد و به راحتی می‌توان گفت گاهی از برخی رقبا، یک سر و گردن بالاتر است.

همچنین عملکرد دقیق سیستم تقسیم نیرو اتوماتیک چرخ ها و کنترل پایداری الکتریکی باعث می‌شود تا شرایط اضطراری، کو.لئوس همچنان تحت کنترل راننده باشد. وجود امکانات خوبی چون سقف پانارومیک، سنسور پارک جلو و عقب، صندلی های برقی جلو، گرمکن و سردکن صندلی‌های جلو، تودزوی چرم، استارت دکمه ای، نمایشگر RLINK۲، دوربین عقب، درب صندوق برقی با سنسور حرکتی پا، رادار نقطه کور، اتوپارک و... باعث شده تا امروز قیمت ۱۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی این خودرو، رقبای مدعی همچون سانتافه، اوتلندر، نیسان XTRAIL و سورنتو را از گود رقابت خارج کند.